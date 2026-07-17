¿Qué le dijo Piero Hincapié a Santiago Giménez en la tarjeta roja? Niño le pregunta al mexicano

La expulsión de Piero Hincapié durante el partido entre México y Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 continúa generando preguntas. La acción ocurrió después de que el defensor ecuatoriano se acercó a decirle unas palabras a Santiago Giménez, situación que le costó la tarjeta roja por la aplicación de la llamada "Ley Prestianni".

Días después del encuentro, Hincapié reconoció en un evento realizado en Ecuador que cometió un error. Aunque evitó revelar lo que le dijo al delantero mexicano, admitió que actuó impulsado por la tensión del partido y que olvidó la implementación de la nueva regla aplicada a partir del Mundial 2026.

Ahora fue el propio Santiago Giménez quien volvió a hablar del episodio durante un evento celebrado en México, aunque tampoco reveló el contenido de la conversación.

Santiago Giménez explica por qué no revelará las palabras de Hincapié

Durante la convivencia, un niño aprovechó el espacio de preguntas para formular la duda que ha acompañado la polémica desde el encuentro entre México y Ecuador.

"¿Qué te dijo el jugador de Ecuador?", preguntó el menor, provocando risas y aplausos entre los asistentes.

Santiago Giménez respondió que esa ha sido una de las preguntas que más le han hecho desde su regreso al país, aunque explicó que no podía responderla de manera directa.

La verdad, desde que he estado caminando en las calles de México, todo mundo me pregunta lo mismo, pero no sé si tengas edad para saberlo.

Después de la respuesta inicial, el delantero explicó que existe un acuerdo implícito entre los futbolistas para mantener dentro de la cancha las conversaciones que ocurren durante un partido.

La realidad es que entre futbolistas tenemos códigos y lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha. Sé que, tal vez, si les digo se volvería viral y rompería un código, entonces no puedo decirlo. Perdón.

La respuesta provocó nuevas risas entre el público y dejó sin resolver una de las principales incógnitas surgidas tras el encuentro mundialista.

La acción entre ambos jugadores generó una amplia conversación desde el momento en que ocurrió en el Estadio Ciudad de México, ya que la aproximación de Hincapié derivó en su expulsión y se convirtió en uno de los episodios más comentados de los dieciseisavos de final.

Aunque tanto el defensor ecuatoriano como el delantero mexicano ya se pronunciaron sobre lo sucedido, ninguno de los dos ha revelado las palabras que originaron la polémica, por lo que el contenido de aquella conversación sigue siendo desconocido.