Llegó el día: el Vasco Aguirre presenta en programa especial a los 26 convocados de México para el Mundial 2026
La Selección Mexicana revelará esta noche a los 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026
La espera termina esta noche.
Después de semanas de especulaciones, filtraciones y videos elaborados por aficionados en redes sociales, la Selección Mexicana dará a conocer este sábado a las 20:00 horas la lista definitiva de los 26 futbolistas que disputarán la Copa Mundial de 2026.
Programa especial
El anuncio se realizará durante una emisión especial del programa Línea de 4, poniendo fin a una de las principales incógnitas que rodean al equipo dirigido por Javier Aguirre a menos de dos semanas del partido inaugural del torneo.
México ha sido una de las últimas selecciones participantes en revelar oficialmente a sus convocados. En los últimos días, varias federaciones aprovecharon el anuncio de sus planteles para generar impacto en redes sociales mediante producciones especiales, videos cinematográficos y campañas que rápidamente se volvieron virales.
Argentina, Francia, Brasil, Inglaterra y España, entre otras selecciones, encontraron en la presentación de sus listas una oportunidad para conectar con los aficionados mucho antes del inicio de la competencia.
En México ocurrió algo distinto.
Ante la ausencia de una convocatoria oficial, decenas de usuarios comenzaron a publicar sus propias versiones de los 26 elegidos por Aguirre. Algunos videos acumularon miles de reproducciones y generaron debates sobre posibles ausencias, sorpresas de último momento y la composición definitiva del plantel.
Sin embargo, ninguna de esas listas ha sido confirmada por la Federación Mexicana de Futbol.
México será uno de los países anfitriones del Mundial junto con Estados Unidos y Canadá, y abrirá el torneo el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.
De acuerdo con diversas versiones surgidas durante los últimos días, el grupo que presentará Aguirre estaría integrado por una mezcla de experiencia mundialista y nuevas figuras que buscan consolidarse en la élite internacional.
Potencial lista
Porteros
Raúl Rangel
Guillermo Ochoa
Carlos Acevedo
Defensas
Jorge Sánchez
Israel Reyes
César Montes
Johan Vásquez
Jesús Gallardo
Mateo Chávez
Mediocampistas
Erik Lira
Orbelín Pineda
Álvaro Fidalgo
Brian Gutiérrez
Luis Romo
Edson Álvarez
Obed Vargas
Gilberto Mora
Luis Chávez
Atacantes
Roberto Alvarado
César Huerta
Alexis Vega
Julián Quiñones
Guillermo Martínez
Armando González
Santiago Gimenez
Raúl Jiménez
La convocatoria definitiva marcará el inicio formal de la aventura mundialista para una generación que tendrá la responsabilidad de disputar una Copa del Mundo en casa.
A las 20:00 horas se conocerá la respuesta que millones de aficionados mexicanos esperan desde hace meses. Quiénes estarán en la lista y quiénes se quedarán a las puertas del torneo más importante del futbol mundial.