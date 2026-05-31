Llegó el día: el Vasco Aguirre presenta en programa especial a los 26 convocados de México para el Mundial 2026

La espera termina esta noche.

Después de semanas de especulaciones, filtraciones y videos elaborados por aficionados en redes sociales, la Selección Mexicana dará a conocer este sábado a las 20:00 horas la lista definitiva de los 26 futbolistas que disputarán la Copa Mundial de 2026.

Programa especial

El anuncio se realizará durante una emisión especial del programa Línea de 4, poniendo fin a una de las principales incógnitas que rodean al equipo dirigido por Javier Aguirre a menos de dos semanas del partido inaugural del torneo.

México ha sido una de las últimas selecciones participantes en revelar oficialmente a sus convocados. En los últimos días, varias federaciones aprovecharon el anuncio de sus planteles para generar impacto en redes sociales mediante producciones especiales, videos cinematográficos y campañas que rápidamente se volvieron virales.

Argentina, Francia, Brasil, Inglaterra y España, entre otras selecciones, encontraron en la presentación de sus listas una oportunidad para conectar con los aficionados mucho antes del inicio de la competencia.

En México ocurrió algo distinto.

Ante la ausencia de una convocatoria oficial, decenas de usuarios comenzaron a publicar sus propias versiones de los 26 elegidos por Aguirre. Algunos videos acumularon miles de reproducciones y generaron debates sobre posibles ausencias, sorpresas de último momento y la composición definitiva del plantel.

Sin embargo, ninguna de esas listas ha sido confirmada por la Federación Mexicana de Futbol.

México será uno de los países anfitriones del Mundial junto con Estados Unidos y Canadá, y abrirá el torneo el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

De acuerdo con diversas versiones surgidas durante los últimos días, el grupo que presentará Aguirre estaría integrado por una mezcla de experiencia mundialista y nuevas figuras que buscan consolidarse en la élite internacional.

Potencial lista

Porteros

Raúl Rangel

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo

Defensas

Jorge Sánchez

Israel Reyes

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

Mediocampistas

Erik Lira

Orbelín Pineda

Álvaro Fidalgo

Brian Gutiérrez

Luis Romo

Edson Álvarez

Obed Vargas

Gilberto Mora

Luis Chávez

Atacantes

Roberto Alvarado

César Huerta

Alexis Vega

Julián Quiñones

Guillermo Martínez

Armando González

Santiago Gimenez

Raúl Jiménez

La convocatoria definitiva marcará el inicio formal de la aventura mundialista para una generación que tendrá la responsabilidad de disputar una Copa del Mundo en casa.

A las 20:00 horas se conocerá la respuesta que millones de aficionados mexicanos esperan desde hace meses. Quiénes estarán en la lista y quiénes se quedarán a las puertas del torneo más importante del futbol mundial.