Chivas manda a sus seleccionados en jet privado a CDMX

En el Guadalajara no pretenden cortarles las alas mundialistas a sus jugadores. Cuatro de sus seleccionados (Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando González) fueron enviados en jet a la Ciudad de México tras el ultimátum del seleccionador Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

Brian Gutiérrez fue el primero de los chivahermanos en reportar con la Selección Mexicana, para unirse con Guillermo Martínez e Iker Fimbres, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). Sin embargo, el volante rojiblanco se encontraba en Chicago, su ciudad de origen y de donde viajó directamente a la capital.

Por momentos, Brian Gutiérrez estuvo en la incertidumbre con su itinerario, porque Amaury Vergara, la noche del martes, mediante redes sociales ordenó que sus jugadores tenían que reportar a temprana hora en Guadalajara, con el riesgo de no permitirles viajar a la capital.

El enojo en Chivas se derivó por los movimientos del Toluca, que recibió el martes a un par de elementos (Alexis Vega y Jesús Gallardo), para integrarlos supuestamente a la preparación del duelo de hoy contra LAFC, en la Concacaf Champions Cup.

Cabe recordar que los equipos con jugadores convocados a Selección no tuvieron participación en el arranque de la Liguilla, escenario en el que Chivas resultó el más afectado por tener cinco en esa lista y caer en su duelo de ida ante los Tigres (3-1).

Arregladas las diferencias y con la advertencia de Javier Aguirre, de jugador que no reporte este miércoles 6 de mayo, quedará fuera de la Copa del Mundo 2026, el Guadalajara manifestó su postura en cooperación con la Selección.

Para su puntual pase de lista con el seleccionador Javier Aguirre, los cuatro futbolistas rojiblancos viajaron en un jet privado. Su aterrizaje está programado en el aeropuerto internacional de Toluca, donde se trasladarán al CAR, al sur de la CDMX.

Mientras que los jugadores del Toluca, Vega y Gallardo, tienen previsto llegar al CAR alrededor de las 17:30 horas.

Al momento, Brian Gutiérrez (Chivas), Iker Fimbres (Monterrey) y Guillermo Martínez (Pumas) ya están instalados.

Cabe destacar que el próximo domingo 10 de mayo, el combinado tricolor tendrá un día libre para celebrar junto a sus seres queridos el Día de las madres.