El mexicano Mau Otero rompe récord Guinness: La formación de wingsuit nocturna más grande

El atleta extremo mexicano Mau Otero estableció un nuevo récord Guinness al integrarse a la formación de wingsuit nocturna más grande del mundo, conformada por 19 participantes que volaron en perfecta sincronía durante más de un minuto sobre Benghazi, Libia.

El salto se realizó desde un helicóptero militar Mil Mi-17 a 13,000 pies de altura, alcanzando velocidades de hasta 200 kilómetros por hora. El reto original consistía en superar una formación previa de 16 paracaidistas; el equipo lo rebasó con 19 atletas volando en coordinación sobre la oscuridad del desierto.

El componente visual del récord añadió una capa adicional de complejidad técnica. Los participantes portaron trajes con iluminación especial y pirotecnia en los pies, lo que les permitió crear una coreografía aérea visible desde tierra: una formación humana brillante cruzando el cielo nocturno de Libia.

Fue uno de los mejores saltos de mi vida. Ver a 19 personas volando en formación, con chispas saliendo de los pies, sobre una ciudad iluminada… es algo que nunca voy a olvidar”, declaró Otero.

Los deportistas extremos han tenido una preparación de más de cinco años. Cortesía

Detrás del logro hay cinco años de preparación, más de 850 saltos acumulados, entrenamiento en túnel de viento y nueve intentos totales (seis diurnos y tres nocturnos) antes de conseguir la ejecución perfecta. Otero fue el único mexicano del equipo y el segundo atleta más joven en lograrlo.

El récord se inscribe en una trayectoria de hazañas extremas del deportista, quien previamente había surfeado una de las olas más grandes registradas por un mexicano en Nazaré, Portugal, además de haber realizado escaladas en montañas de alta dificultad, highline entre edificios y descensos en volcán en monociclo.

La marca fue verificada y avalada oficialmente por Guinness World Records.