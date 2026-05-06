Cervecera convierte el Mundial 2026 en un empleo soñado y pagará 1.5 millones de pesos 

Hay empleos que requieren décadas de preparación, y hay otros que solo exigen no tropezar frente a mil millones de personas. Michelob Ultra, en una jugada que mezcla el marketing de alto impacto con el surrealismo laboral, ha abierto la convocatoria para el que probablemente sea el puesto más envidiado del planeta bajo el título de Oficial jefe de trofeos.

La logística es tan sencilla que parece una broma, pero el cheque de más de un millón y medio de pesos confirma que la intención es muy seria. El "contratado" tendrá una única misión física el 19 de julio de 2026 al sostener el galardón al Mejor Jugador del Partido del Mundial 2026 de la FIFA y escoltarlo hasta el césped del MetLife Stadium tras el silbatazo final.

El actor Kevin Hart, el encargado de anunciar esta "oferta de empleo", lo resumió con su estilo habitual al sostener que es el honor de estar en el epicentro de la historia sin haber tocado un balón en todo el torneo.

Los requisitos del "curriculum"

Olvídate de los títulos universitarios o los años de experiencia en logística. Para este puesto, Michelob busca personalidad. Los aspirantes, que deben ser mayores de 21 años, tienen hasta el 29 de mayo para convencer a la marca mediante un video de 90 segundos. La pregunta es simple: ¿Por qué tú deberías ser el encargado de entregarle el trofeo a la próxima leyenda del futbol?

El paquete de compensación

Si el salario de cinco cifras por unos minutos de "trabajo" no fuera suficiente, el contrato incluye:

Dos entradas para la gran final del Mundial.

Acceso VIP total durante el evento.