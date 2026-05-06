Llega el primero de Chivas al CAR: Brian Gutiérrez ya reportó con la Selección 

El fuego de inconformidad que provocó el Guadalajara se apaga lentamente tras el arribo del primero de sus jugadores a la concentración de la Selección Mexicana, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

El mediocampista Brian Gutiérrez se presentó en el CAR sin contratiempos en su itinerario, aunque anoche estuvo entre la espada y la pared, por el pleito institucional que provocó Amaury Vergara, presidente de las Chivas.

Vergara expresó anoche en redes sociales una instrucción, para que sus seleccionados reportaran a temprana hora en las instalaciones de Verde Valle, a manera de protesta por el supuesto “permiso especial” que en Toluca recibieron Jesús Garrdo y Alexis Vega, para apoyar a su equipo hoy en el duelo de vuelta de Concacaf contra Los Ángeles FC.

La tensión por la posible fractura del acuerdo entre dueños de clubes y la Selección Mexicana creció esta mañana, una vez que Armando González fue visto en las instalaciones del Rebaño Sagrado.

Sin embargo, el plan de trabajo de la Selección Mexicana se reiteró con el pronunciamiento de Javier Aguirre, al asegurar que jugador que no esté en el CAR a las 20:00 horas, perderá su derecho de ser convocado a la Copa del Mundo 2026.

Se tiene estimado el arribo de los jugadores de Chivas (Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado y la Hormiga González) alrededor de las 19:00 horas; llegarán a la CDMX procedentes de un vuelo chárter en Toluca. Mientras que los elementos de los Diablos Rojos se espera que toquen a las puertas del CAR a las 17:00 horas.

Otros elementos, de la lista de 20 convocados (ocho fungirán como sparring) que ya se encuentran en el CAR son Iker Fimbres y Guillermo Martínez, mientras que Gilberto Mora, según confirmó Javier Aguirre, se anticipó desde hace tres días.

“El que no venga estará fuera del Mundial, es algo que no podemos ser flexibles”, fue el mensaje que Javier Aguirre reiteró de manera pública este mediodía.