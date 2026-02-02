Selección Mexicana Femenil enfrentará a Brasil en amistoso el 7 de marzo

Andrea Rodebaugh, directora de Selecciones Nacionales Femeniles, y Pedro López, técnico de la Selección Mexicana Femenil, anunciaron de manera oficial que el Tri femenil enfrentará a Brasil en partido amistoso el próximo 7 de marzo, duelo que se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes y que representa una prueba de alto nivel dentro del proceso del combinado nacional.

El encuentro ante la selección brasileña, ubicada dentro del Top 6 del ranking mundial, forma parte de la estrategia del cuerpo técnico para medir el verdadero nivel competitivo del equipo mexicano y continuar con el crecimiento futbolístico de cara a los compromisos internacionales.

“Disputaremos un encuentro ante un rival top 6 del mundo con el objetivo de seguir evaluando el nivel competitivo y fortalecer la preparación de nuestras seleccionadas. El próximo 7 de marzo nuestra selección se enfrentará a Brasil en un duelo que promete dar mucho dentro y fuera de la cancha. Esperamos contar con el apoyo de toda nuestra afición”, señaló Rodebaugh.

Por su parte, el estratega español Pedro López destacó la importancia de enfrentar rivales de jerarquía, al considerar que este tipo de partidos reflejan con mayor claridad el trabajo que se realiza en el día a día con la selección.

“Nosotros buscamos rivales de este tipo y queremos seguir enfrentando a selecciones de este nivel porque queremos estar en un contexto real. No queremos engañarnos pensando que somos mejores por ganar 10-0 un partido, eso sería perjudicial para las jugadoras y también para la afición. Queremos medirnos ante estos rivales y seguir creciendo”, afirmó el seleccionador nacional.

Con este compromiso ante Brasil, la Selección Mexicana Femenil continúa con su preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, objetivos prioritarios dentro del actual proyecto deportivo del Tri.