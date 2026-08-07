Selección de Estados Unidos y MLS presumen su inversión en formación de jugadores 

Gonzalo Segales presumió las bondades que han desarrollado al futbol de Estados Unidos, con casos de jugadores con doble nacionalidad, varios de ellos un capricho de equipos de la Liga MX y de la Selección Mexicana.

“No sólo se ve en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Hay jugadores hasta con triple nacionalidad, tienen la oportunidad de jugar con diferentes selecciones, en México hacen buen trabajo, pero lo que ha hecho Estados Unidos es mucho la inversión de MLS en academias”, explicó de primera intención el seleccionador de EU Sub-20, luego de clasificarse para la final del Campeonato de la Concacaf, en el Estadio Banorte.

Segales también apuntó a la preparación exhaustiva de director técnicos.

“(Se ha invertido) en mejorar infraestructura, scouting y mejoramiento de los entrenadores, hemos tenido pasos grandes de equipos de USA y es el camino para seguir mejorando en ese aspecto, mejorar y desarrollar la calidad de los DTs es lo que nos ayuda a seguir creciendo, es un esfuerzo grande de la Federación (U.S. Soccer) y MLS en conjunto, como el DT mejora, el jugador también”, añadió.

Por otro lado, el estratega nacido en San José, Costa Rica, pero hoy con las riendas de la juvenil de Estados Unidos, admitió un sentimiento por eliminar a los ticos (2-0).

“Primero que nada, felicitar a Costa Rica por el partido, gran rival, fue un partido muy difícil. Siempre emocionante jugar vs Costa Rica, es el cuarto juego, uno como asistente de sub-20 anteriormente, para mí es un honor ser costarricense y representarlo, pero también a Estados Unidos, tener esa oportunidad y siempre feliz”.

Mientras espera rival para la final del Campeonato Sub-20 Concacaf del próximo domingo, Gonzalo Segales se refirió a los contendientes México y Canadá.

“No he pensado cuál sería el juego que queremos, sabemos de México es fuerte en casa y Canadá que es competitivo, pero toca controlar lo que podemos, prepararnos de la mejor manera, tenerlos listos físicamente. Les dije a mis jugadores que tomen la vista (del Estadio Banorte), de un privilegio estar aquí, en un estadio como el Azteca no se juega muchas veces, mi última vez aquí fue a los 18 años y nunca en mi vida pensé tener la oportunidad de volver, estoy feliz”.

Sobre sus expectativas en la generación que moldea, para ser dominante de la Concacaf, Segales mencionó que “empezamos un campamento en Salt Lake y tratamos de conocer al equipo, la verdad que nos han sorprendido mucho, no sólo individualmente, en equipo es lo más importante, porque eso nos ayudó a alcanzar la final, si ven nuestras alineaciones sólo el tercer potero no ha podido jugar, el grupo sabe de adversidad por bajas. Un evento así ayuda”.

Costa Rica, con el orgullo en alto

Randall Row, entrenador de Costa Rica Sub-20, lamentó no conseguir el objetivo de un boleto olímpico, sin embargo, el cupo al Mundial Sub-20 fue la recompensa que lo hace regresar sin las manos vacías

“Hoy tenemos sentimientos encontrados, no queríamos la derrota jamás, era importante pasar e ir a los Olímpicos, no se dio, toca análisis claro de lo que pasó en el torneo. Triste, pero sí estoy orgulloso de los muchachos. Pero estar en semifinales nos dio la posibilidad de ir a un Mundial después de 10 años; hace año y medio que me tocó clasificar a la sub-17 y fue un momento importante, no será la excepción que la derrota no quita el orgullo”.