El gol de Jáminton Campaz que lo alejaría del América; Luis Chávez en la órbita

El delantero de Colombia, Jáminton Campaz, se convirtió en la figura de Rosario Central para confirmar la remontada de su equipo ante Aldosivi y poner una nueva traba para su llegada al América; Luis Chávez se mantiene en la órbita del conjunto azulcrema.

Durante los últimos días se hizo público el interés de las Águilas por el veloz delantero sudamericano que se mantiene en las filas de Rosario Central, mismo que presionó al club argentino sin presentarse a los entrenamientos, sin embargo, este viernes 7 de agosto fue convocado por Jorge Almirón para enfrentar a Aldosivi.

Arrancando el compromiso como suplente, Jáminton Campaz tuvo que esperar hasta la segunda mitad para ingresar en el minuto 56 por Julián Fernández, adueñándose del costado izquierdo y asociándose con Ángel Di María, consiguiendo el tanto en el 80’ que terminó por representar el triunfo de Rosario Central en la Jornada 4 del Clausura de Argentina.

El tanto podría no caer del todo bien para la negociación entre América y Rosario Central, ya que las Águilas ofrecieron una suma de 6 MDD por el delantero de 26 años y, pese al deseo del colombiano de llegar a la Liga MX, todo podría complicarse de más en las últimas horas y terminar por tirar un fichaje que estaba prácticamente cerrado.

Luis Chávez sigue siendo del deseo de Guillermo Almada

El centro del campo por parte de América ha sido defendido por diversos jugadores en este inicio de semestre, donde las Águilas muestran resultados poco esperados que los mantienen como líderes del Apertura 2026 de Liga MX y entre los primeros sitios en la Leagues Cup luego de vencer a San Diego FC.

Pese al buen arranque, Guillermo Almada tiene la firme intención de concretar el fichaje de Luis Chávez que le haga contar con un nuevo bastión en su equipo y sumarlo a los jugadores que ya cuentan con experiencia trabajando bajo sus filas, junto a Kevin Álvarez y Erick ‘Chiquito’ Sánchez.

Será hasta los siguientes días cuando se revelará si el mediocampista de 30 años contará con la oportunidad de destrabar las negociaciones, concluir su etapa con el Dinamo Moscú de Rusia y vivir una nueva experiencia en la Liga MX, recalando en el conjunto 16 veces campeón del futbol mexicano.

Luis Chávez podría vivir una nueva etapa en la Liga MX y llegar al América para el Apertura 2026. Mexsport

BFG