México 2-1 Canadá RESUMEN: El Tri confirma su regreso a Juegos Olímpicos

El Tri de Alex Diego remonta y consigue su sitio en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

México está por concretar su regreso a Juegos Olímpicos

Un minuto de juego

90+3' Un minuto de juego

Canadá se vuelve a salvar en los últimos segundos

A este compromiso en la cancha del Estadio Banorte

Sale : Santiago Sandoval ​ Entra : Luis Gómez

México se queda con las ganas del 3-1 que sentenciaba el encuentro

Sale : Hugo Camberos ​ Entra : Diego Reyes

Cambio por parte de México

83' Cambio por parte de México

Canadá ya no cuenta con piernas para responder, México se acerca al 3-1 desde los pies de Diego Ramírez

Gol de Hugo Camberos para el México 2-1 Canadá / Christian Mendoza

Hugo Camberos anota el de la ventaja desde los 11 pasos y el Tri estaría consiguiendo su boleto a Juegos Olímpicos... de momento

Max Vogele derriba a Santiago Sandoval y México contará con opción desde los 11 pasos

El grito discriminatorio sigue siendo parte del compromiso entre México y Canadá

Octava ocasión que se escucha

74' Octava ocasión que se escucha

Séptima ocasión en la que se escucha en el compromiso; caso omiso total

Sale : Lucas Lima ​ Entra : Félix Samson

Canadá se queda con 10 hombres por el resto del compromiso

Segunda amarilla para el canadiense que deja con 10 a su escuadra; podría revisarse en el VAR

Canadá se salva del segundo gol en el compromiso tras el intento de Diego Ramírez

Canadá se resguarda y ek dinamismo les empieza a pesar físicamente

México se mantiene proponiendo con la intención de la ventaja

Cambio de posesión en el balón

61' Cambio de posesión en el balón

Salen : Mba Richard y Valter Sedin ​ Entran : Dylan Judelson y Zayne Bruno

Nuevos cambios por parte de Canadá

58' Nuevos cambios por parte de Canadá

Tras el despeje de Nathaniel Abraham

Francisco Valenzuela se la pierde en un cabezazo dentro del área que manda por encima del arco

El partido podría ser suspendido en cualquier instante por el árbitro Cristhofer Corado

Quinta ocasión que se escucha el grito discriminatorio

54' Quinta ocasión que se escucha el grito discriminatorio

La afición mexicana se mete en favor del Tri en busca de la ventaja

Cristobal Alfaro aprovecha una serie de rebotes e iguala el compromiso (1-1) en la capital del país

Salen : Luis Carmona y Luis Gamboa ​ Entran : Cristobal Alfaro y Diego Ramírez

Sale : Marsel Bibishkov ​ Entra : Marius Aiyenero

Cambio por parte de Canadá

46' Cambio por parte de Canadá

México se encuentra obligado a empatar para, al menos, alargar su posibilidad de asistir a Los Ángeles 2028

México cae y, de momento, estaría fuera de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028; Estados Unidos espera en la Final por su acompañante a la justa

Owen Graham-roache no comparte el balón y se pierde un 2-0 que estaba totalmente cantado

Grito discriminatorio México Vs Canadá - Semifinal Sub 20, Estadio Banorte / Christian Mendoza

El árbitro central del compromiso y el VAR se hacen de la vista gorda

El esférico pasa por un costado de la portería

Hugo Camberos no logra enviar su intento entre los tres postes del rival

Tras el gol, lesiones y tiempo perdido en esta primera parte

El cabezazo del delantero mexicano queda en manos de Nathaniel Abraham

El intento de Santiago Sandoval no genera mayor peligro en busca del empate parcial

Cuarta cartulina amarilla en el partido, tercera para los de la Hoja de Maple

Baja desde la tribuna del Estadio Banorte en apoyo del Tri

Lucas Lima hace que Artemio Olvera se deba emplear a fondo para evitar el 2-0

No existe pausa alguna dictada por el árbitro central

Tercera vez que se escucha el grito discriminatorio

36' Tercera vez que se escucha el grito discriminatorio

Ante un pase que se convirtió de peligro en favor de los visitantes

Artemio Olvera aparece y revienta el balón

35' Artemio Olvera aparece y revienta el balón

El técnico de Canadá es amonestado

34' El técnico de Canadá es amonestado

Comienzan a contar con una mayor posesión del esférico y buscan atacar a Artemio Olvera

Edwin Soto prueba al arquero canadiense de nueva cuenta en la capital del país

El potente disparo proveniente desde sus linderos del área

Que le brinda oportunidades de peligro para el Tri dirigido por Alex Diego

Doble falta por parte de Canadá

27' Doble falta por parte de Canadá

Luis Carmona se une al club de los amonestados en el compromiso, primero de México

Que termina con su remate en la tribuna de la cabecera sur del Estadio Banorte

'Tijera' por parte de Luis Gamboa

23' 'Tijera' por parte de Luis Gamboa

Que termina pegando por encima de las redes protegidas por el arquero Nathaniel Abraham

Es el primero en ver la tarjeta amarilla en el compromiso

La afición presiona y se desespera, reviviendo el grito discriminatorio

El grito vuelve a hacerse sentir

17' El grito vuelve a hacerse sentir

Luis Carmona no logra poner en aprietos al cancerbero rival

El compromiso se mantiene con la mínima ventaja en favor de los visitantes

No hay penal para Canadá

16' No hay penal para Canadá

El árbitro del compromiso se dirige a revisión en la pantalla del VAR

Posible penal en favor de Canadá

14' Posible penal en favor de Canadá

Sale : Cristo Navarrete ​ Entra : Artemio Olvera, el tercer arquero del Tri

México cambia de portero por lesión

13' México cambia de portero por lesión

Ante el despeje del portero canadiense, Nathaniel Abraham

Se escucha el grito discriminatorio

10' Se escucha el grito discriminatorio

Desde la cancha del Estadio Banorte; Canadá domina ante la lluvia torrencial

Se reanudan las acciones

9' Se reanudan las acciones

Y se mantiene en el césped, por lo que podría abandonar su sitio en este compromiso

Owen Graham-roache anota el 1-0 en el inicio del compromiso tras un fogonazo desde fuera del área

Falta sobre Cristo Navarrete antes del remate que termina con la posibilidad de peligro de los de la Hoja de Maple

Que termina en los guantes del mexicano, Cristo Navarrete

Centro por parte de Canadá

4' Centro por parte de Canadá

Sale : Antone Bossenberry ​ Entra : Liam Mackenzie

Cambio por lesión de Canadá

2' Cambio por lesión de Canadá

Y recibe atención médica en el terreno de juego

México y Canadá se juegan el boleto a Juegos Olímpicos, solamente el ganador lo obtendrá

Arrancando por el del conjunto canadiense

Se entonan los Himnos Nacionales

- Se entonan los Himnos Nacionales

Los protagonistas se encuentran en la cancha del Estadio Banorte con los ejercicios pre-competitivos

- Ya calientan

- Alineación de Canadá

- Alineación de México

Esto tras la tormenta eléctrica que azotó el sur de la capital azteca

El partido arrancará hasta las 21:00 horas de CDMX

- El partido arrancará hasta las 21:00 horas de CDMX

Camión de Canadá sub 20 previo al partido de Semifinal ante México en el Campeonato sub 20 de Concacaf 2026 / Christian Mendoza

Los de la Hoja de Maple se hacen presentes en el Estadio Banorte

Así fue la llegada de Canadá

- Así fue la llegada de Canadá

El compromiso en la cancha del Estadio Banorte no arrancará a las 20:00 horas de CDMX como estaba establecido

- Retraso por tormenta eléctrica

Ambos cuentan con su boleto al Mundial sub 20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027

El camino de México o Canadá termina este día

- El camino de México o Canadá termina este día

- ¡México va por su boleto a Juegos Olímpicos!