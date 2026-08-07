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México 2-1 Canadá RESUMEN: El Tri confirma su regreso a Juegos Olímpicos

Remontando e imponiéndose 2-1 a Canadá, México consiguió su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028; revive todos los goles

Por: Bernardo Ferreira

Semifinal del Campeonato de Concacaf sub 20; el ganador calificará a Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Semifinal del Campeonato de Concacaf sub 20; el ganador calificará a Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.Especial
Bandera Mexico MxM
MÉXICO
21
CANADÁ
Bandera Canada MxM
MARCADOR FINAL
FIN¡¡¡¡MÉXICO REGRESA A JUEGOS OLÍMPICOS!!!

El Tri de Alex Diego remonta y consigue su sitio en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

90+3'Un minuto de juego

México está por concretar su regreso a Juegos Olímpicos

90+2'¡¡¡Posteeeeee!!!

Canadá se vuelve a salvar en los últimos segundos

90'Se añaden 4 minutos

A este compromiso en la cancha del Estadio Banorte

89'Último cambio de México

Sale: Santiago Sandoval
Entra: Luis Gómez

86'Pooooosteeeeeeeeee

México se queda con las ganas del 3-1 que sentenciaba el encuentro

83'Cambio por parte de México

Sale: Hugo Camberos
Entra: Diego Reyes

80'¡¡¡Ceeeerca el Tri!!!

Canadá ya no cuenta con piernas para responder, México se acerca al 3-1 desde los pies de Diego Ramírez

77'GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MÉXICOOOOOOOOO

Hugo Camberos anota el de la ventaja desde los 11 pasos y el Tri estaría consiguiendo su boleto a Juegos Olímpicos... de momento

Gol de Hugo Camberos para el México 2-1 Canadá
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Gol de Hugo Camberos para el México 2-1 Canadá / Christian Mendoza
75'¡¡¡¡Penaaaaaaaaaaal para Méxicooooo!!!!

Max Vogele derriba a Santiago Sandoval y México contará con opción desde los 11 pasos

74'Octava ocasión que se escucha

El grito discriminatorio sigue siendo parte del compromiso entre México y Canadá

72'Nuevo grito discriminatorio

Séptima ocasión en la que se escucha en el compromiso; caso omiso total

69'Último cambio de Canadá

Sale: Lucas Lima
Entra: Félix Samson

69'¡¡Se confirma la tarjeta roja!!

Canadá se queda con 10 hombres por el resto del compromiso

67'¡Roja para Liam Mackenzie!

Segunda amarilla para el canadiense que deja con 10 a su escuadra; podría revisarse en el VAR

66'¡¡¡Travesaaaaaaaaaaño!!!

Canadá se salva del segundo gol en el compromiso tras el intento de Diego Ramírez

65'México ataca y asfixia

Canadá se resguarda y ek dinamismo les empieza a pesar físicamente

61'Cambio de posesión en el balón

México se mantiene proponiendo con la intención de la ventaja

58'Nuevos cambios por parte de Canadá

Salen: Mba Richard y Valter Sedin
Entran: Dylan Judelson y Zayne Bruno

56'Grito discriminatorio: sexta ocasión

Tras el despeje de Nathaniel Abraham

55'¡¡¡¡¡Nooooooooooooooo!!!!!!!

Francisco Valenzuela se la pierde en un cabezazo dentro del área que manda por encima del arco

54'Quinta ocasión que se escucha el grito discriminatorio

El partido podría ser suspendido en cualquier instante por el árbitro Cristhofer Corado

51'"Ole, ole, ole"

La afición mexicana se mete en favor del Tri en busca de la ventaja

48'GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MÉXICOOOOOOOOOO

Cristobal Alfaro aprovecha una serie de rebotes e iguala el compromiso (1-1) en la capital del país

46'Modificaciones de México

Salen: Luis Carmona y Luis Gamboa
Entran: Cristobal Alfaro y Diego Ramírez

46'Cambio por parte de Canadá

Sale: Marsel Bibishkov
Entra: Marius Aiyenero

46¡¡¡ARRAAAAAAAAANCA EL SEGUNDO TIEMPO!!!

México se encuentra obligado a empatar para, al menos, alargar su posibilidad de asistir a Los Ángeles 2028

MT¡¡¡Teeeeermina el primer tiempo!!!

México cae y, de momento, estaría fuera de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028; Estados Unidos espera en la Final por su acompañante a la justa

45+7'¡¡¡¡¡Se saaaaaaalva Méxicooooo!!!!!

Owen Graham-roache no comparte el balón y se pierde un 2-0 que estaba totalmente cantado

45+6'Cuarto grito discriminatorio

El árbitro central del compromiso y el VAR se hacen de la vista gorda

Grito discriminatorio México Vs Canadá / Semifinal Sub 20, Estadio Banorte
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Grito discriminatorio México Vs Canadá - Semifinal Sub 20, Estadio Banorte / Christian Mendoza
45+5'Camberoooooooooooooooooos

El esférico pasa por un costado de la portería

45+2'Dispaaaaro desviado

Hugo Camberos no logra enviar su intento entre los tres postes del rival

45'Se añaden 7 minutos

Tras el gol, lesiones y tiempo perdido en esta primera parte

44'Remaaaaaaaate de Francisco Valenzuela

El cabezazo del delantero mexicano queda en manos de Nathaniel Abraham

41'Nathaniel Abraham despeja de puños

El intento de Santiago Sandoval no genera mayor peligro en busca del empate parcial

40'Mba Richard ve la amarilla

Cuarta cartulina amarilla en el partido, tercera para los de la Hoja de Maple

39'"México, México, México"

Baja desde la tribuna del Estadio Banorte en apoyo del Tri

38'Dispaaaaaaaro de Canadá

Lucas Lima hace que Artemio Olvera se deba emplear a fondo para evitar el 2-0

36'Tercera vez que se escucha el grito discriminatorio

No existe pausa alguna dictada por el árbitro central

35'Artemio Olvera aparece y revienta el balón

Ante un pase que se convirtió de peligro en favor de los visitantes

34'El técnico de Canadá es amonestado

Jesse Marsch ve la tercera tarjeta amarilla

32'Canadá sale del agobio

Comienzan a contar con una mayor posesión del esférico y buscan atacar a Artemio Olvera

29'Disparo de larga distancia

Edwin Soto prueba al arquero canadiense de nueva cuenta en la capital del país

28'Nathaniel Abraham contiene

El potente disparo proveniente desde sus linderos del área

27'Doble falta por parte de Canadá

Que le brinda oportunidades de peligro para el Tri dirigido por Alex Diego

25'Dura falta y amarilla

Luis Carmona se une al club de los amonestados en el compromiso, primero de México

23''Tijera' por parte de Luis Gamboa

Que termina con su remate en la tribuna de la cabecera sur del Estadio Banorte

21'Dispaaaaaaaaaaro de Luis Gamboa

Que termina pegando por encima de las redes protegidas por el arquero Nathaniel Abraham

19'Liam Mackenzie es amonestado

Es el primero en ver la tarjeta amarilla en el compromiso

17'El grito vuelve a hacerse sentir

La afición presiona y se desespera, reviviendo el grito discriminatorio

17'Disparo desviado de México

Luis Carmona no logra poner en aprietos al cancerbero rival

16'No hay penal para Canadá

El compromiso se mantiene con la mínima ventaja en favor de los visitantes

14'Posible penal en favor de Canadá

El árbitro del compromiso se dirige a revisión en la pantalla del VAR

13'México cambia de portero por lesión

Sale: Cristo Navarrete
Entra: Artemio Olvera, el tercer arquero del Tri

10'Se escucha el grito discriminatorio

Ante el despeje del portero canadiense, Nathaniel Abraham

9'Se reanudan las acciones

Desde la cancha del Estadio Banorte; Canadá domina ante la lluvia torrencial

8'Cristo Navarrete se duele

Y se mantiene en el césped, por lo que podría abandonar su sitio en este compromiso

6'¡¡¡GOLAAAAAAAAZO DE CANADÁ!!!

Owen Graham-roache anota el 1-0 en el inicio del compromiso tras un fogonazo desde fuera del área

4'¡Gol anulado a Canadá!

Falta sobre Cristo Navarrete antes del remate que termina con la posibilidad de peligro de los de la Hoja de Maple

4'Centro por parte de Canadá

Que termina en los guantes del mexicano, Cristo Navarrete

2'Cambio por lesión de Canadá

Sale: Antone Bossenberry
Entra: Liam Mackenzie

1'Antone Bossenberry se queda tendido

Y recibe atención médica en el terreno de juego

0'¡¡¡COOOOOOOMIENZA EL PARTIDOOOOOO!!!

México y Canadá se juegan el boleto a Juegos Olímpicos, solamente el ganador lo obtendrá

-Se entonan los Himnos Nacionales

Arrancando por el del conjunto canadiense

-Ya calientan

Los protagonistas se encuentran en la cancha del Estadio Banorte con los ejercicios pre-competitivos

-Alineación de Canadá

Nathaniel Abraham, Moise Archange, Marsel Bibishkov, Owen Graham-roache, Lucas Lima, Mba Richard, Timothy Fortier, Max Vogele, Sergei Kozlovskiy, Valter Sedin y Antone Bossenberry

-Alineación de México

Cristo Navarrete, Juan Echilvestre, Edwin Soto, Henrique Simeone, Francisco Valenzuela, Santiago Sandoval, Hugo Camberos, Yohan Orozco, Luis Carmona, Luis Gamboa y Cristian Inda

-El partido arrancará hasta las 21:00 horas de CDMX

Esto tras la tormenta eléctrica que azotó el sur de la capital azteca

-Así fue la llegada de Canadá

Los de la Hoja de Maple se hacen presentes en el Estadio Banorte

Camión de Canadá sub 20 previo al partido de Semifinal ante México en el Campeonato sub 20 de Concacaf 2026.
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Camión de Canadá sub 20 previo al partido de Semifinal ante México en el Campeonato sub 20 de Concacaf 2026 / Christian Mendoza
-Retraso por tormenta eléctrica

El compromiso en la cancha del Estadio Banorte no arrancará a las 20:00 horas de CDMX como estaba establecido

-El camino de México o Canadá termina este día

Ambos cuentan con su boleto al Mundial sub 20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027

-¡México va por su boleto a Juegos Olímpicos!

Estados Unidos estará presente en Los Ángeles 2028, sin embargo, el ganador de esta noche se sumará

BFG

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