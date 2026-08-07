México 2-1 Canadá RESUMEN: El Tri confirma su regreso a Juegos Olímpicos
Remontando e imponiéndose 2-1 a Canadá, México consiguió su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028; revive todos los goles
El Tri de Alex Diego remonta y consigue su sitio en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028
México está por concretar su regreso a Juegos Olímpicos
Canadá se vuelve a salvar en los últimos segundos
A este compromiso en la cancha del Estadio Banorte
Sale: Santiago Sandoval
Entra: Luis Gómez
México se queda con las ganas del 3-1 que sentenciaba el encuentro
Sale: Hugo Camberos
Entra: Diego Reyes
Canadá ya no cuenta con piernas para responder, México se acerca al 3-1 desde los pies de Diego Ramírez
Hugo Camberos anota el de la ventaja desde los 11 pasos y el Tri estaría consiguiendo su boleto a Juegos Olímpicos... de momento
Max Vogele derriba a Santiago Sandoval y México contará con opción desde los 11 pasos
El grito discriminatorio sigue siendo parte del compromiso entre México y Canadá
Séptima ocasión en la que se escucha en el compromiso; caso omiso total
Sale: Lucas Lima
Entra: Félix Samson
Canadá se queda con 10 hombres por el resto del compromiso
Segunda amarilla para el canadiense que deja con 10 a su escuadra; podría revisarse en el VAR
Canadá se salva del segundo gol en el compromiso tras el intento de Diego Ramírez
Canadá se resguarda y ek dinamismo les empieza a pesar físicamente
México se mantiene proponiendo con la intención de la ventaja
Salen: Mba Richard y Valter Sedin
Entran: Dylan Judelson y Zayne Bruno
Tras el despeje de Nathaniel Abraham
Francisco Valenzuela se la pierde en un cabezazo dentro del área que manda por encima del arco
El partido podría ser suspendido en cualquier instante por el árbitro Cristhofer Corado
La afición mexicana se mete en favor del Tri en busca de la ventaja
Cristobal Alfaro aprovecha una serie de rebotes e iguala el compromiso (1-1) en la capital del país
Salen: Luis Carmona y Luis Gamboa
Entran: Cristobal Alfaro y Diego Ramírez
Sale: Marsel Bibishkov
Entra: Marius Aiyenero
México se encuentra obligado a empatar para, al menos, alargar su posibilidad de asistir a Los Ángeles 2028
México cae y, de momento, estaría fuera de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028; Estados Unidos espera en la Final por su acompañante a la justa
Owen Graham-roache no comparte el balón y se pierde un 2-0 que estaba totalmente cantado
El árbitro central del compromiso y el VAR se hacen de la vista gorda
El esférico pasa por un costado de la portería
Hugo Camberos no logra enviar su intento entre los tres postes del rival
Tras el gol, lesiones y tiempo perdido en esta primera parte
El cabezazo del delantero mexicano queda en manos de Nathaniel Abraham
El intento de Santiago Sandoval no genera mayor peligro en busca del empate parcial
Cuarta cartulina amarilla en el partido, tercera para los de la Hoja de Maple
Baja desde la tribuna del Estadio Banorte en apoyo del Tri
Lucas Lima hace que Artemio Olvera se deba emplear a fondo para evitar el 2-0
No existe pausa alguna dictada por el árbitro central
Ante un pase que se convirtió de peligro en favor de los visitantes
Jesse Marsch ve la tercera tarjeta amarilla
Comienzan a contar con una mayor posesión del esférico y buscan atacar a Artemio Olvera
Edwin Soto prueba al arquero canadiense de nueva cuenta en la capital del país
El potente disparo proveniente desde sus linderos del área
Que le brinda oportunidades de peligro para el Tri dirigido por Alex Diego
Luis Carmona se une al club de los amonestados en el compromiso, primero de México
Que termina con su remate en la tribuna de la cabecera sur del Estadio Banorte
Que termina pegando por encima de las redes protegidas por el arquero Nathaniel Abraham
Es el primero en ver la tarjeta amarilla en el compromiso
La afición presiona y se desespera, reviviendo el grito discriminatorio
Luis Carmona no logra poner en aprietos al cancerbero rival
El compromiso se mantiene con la mínima ventaja en favor de los visitantes
El árbitro del compromiso se dirige a revisión en la pantalla del VAR
Sale: Cristo Navarrete
Entra: Artemio Olvera, el tercer arquero del Tri
Ante el despeje del portero canadiense, Nathaniel Abraham
Desde la cancha del Estadio Banorte; Canadá domina ante la lluvia torrencial
Y se mantiene en el césped, por lo que podría abandonar su sitio en este compromiso
Owen Graham-roache anota el 1-0 en el inicio del compromiso tras un fogonazo desde fuera del área
Falta sobre Cristo Navarrete antes del remate que termina con la posibilidad de peligro de los de la Hoja de Maple
Que termina en los guantes del mexicano, Cristo Navarrete
Sale: Antone Bossenberry
Entra: Liam Mackenzie
Y recibe atención médica en el terreno de juego
México y Canadá se juegan el boleto a Juegos Olímpicos, solamente el ganador lo obtendrá
Arrancando por el del conjunto canadiense
Los protagonistas se encuentran en la cancha del Estadio Banorte con los ejercicios pre-competitivos
Nathaniel Abraham, Moise Archange, Marsel Bibishkov, Owen Graham-roache, Lucas Lima, Mba Richard, Timothy Fortier, Max Vogele, Sergei Kozlovskiy, Valter Sedin y Antone Bossenberry
Cristo Navarrete, Juan Echilvestre, Edwin Soto, Henrique Simeone, Francisco Valenzuela, Santiago Sandoval, Hugo Camberos, Yohan Orozco, Luis Carmona, Luis Gamboa y Cristian Inda
Esto tras la tormenta eléctrica que azotó el sur de la capital azteca
Los de la Hoja de Maple se hacen presentes en el Estadio Banorte
El compromiso en la cancha del Estadio Banorte no arrancará a las 20:00 horas de CDMX como estaba establecido
Ambos cuentan con su boleto al Mundial sub 20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027
Estados Unidos estará presente en Los Ángeles 2028, sin embargo, el ganador de esta noche se sumará
BFG