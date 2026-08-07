México acaricia el boleto olímpico; EU es finalista del Premundial Sub-20

El mejor de los panoramas se abre para el futbol mexicano y la búsqueda del único boleto disponible en la región para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Todo gracias a que la Selección de Estados Unidos se confirmó como el primer finalista del Premundial Sub-20 de la Concacaf, luego de imponerse a Costa Rica (0-2), en el Estadio Banorte.

Al ser anfitrión de Los Ángeles 2028, el boleto olímpico en automático se lo adjudicará la otra selección finalista, que saldrá esta noche del juego entre México y Canadá.

Estados Unidos se confirmó como el primer finalista del Campeonato Sub-20 de la Concacaf Mexsport

Los mexicanos, bajo el mando de Alex Diego, buscarán soltar el peso heredado de la generación que no logró el pase olímpico de París 2024, un duro golpe para el futbol mexicano una vez que la categoría femenil tampoco clasificó. Un fracaso que se añadió a la negativa actuación de la Selección Nacional de México en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

ESTADOS UNIDOS LO FACILITA

Desde la designación del boleto olímpico para el futbol varonil en Concacaf y la sede en México del Campeonato Sub-20 Concacaf, se vislumbró a Estados Unidos como un aliado, al tratarse de una de las potencias de la región sin necesidad de pelear la plaza a Los Ángeles 2028.

Rubén Ramos marcó el primer gol para la selección de Estados Unidos Mexsport

Y así lo hizo valer el representativo estadunidense que es dirigido irónicamente por Gonzalo Segares, nacido en San José, Costa Rica.

Segares jugó contra el sentimiento, para sacar a flote el proyecto juvenil de Estados Unidos con lo justo en el primer tiempo, por conducto de Rubén Ramos. El delantero juvenil del Galaxy de Los Ángeles remató frontal, aunque el desvío de un defensor ayudó para complicar las labores del guardameta Ian O'rourke (36’).

Los ecos del puñado de aficionados de ambos países eran notables, especialmente contra el silbante Jorge Leira y su cuerpo arbitral, exigidos ante los reiterados choques y entradas fuertes entre los juveniles.

Costa Rica se despidió del sueño olímpico, pero regresará a casa con el pase al Mundial Sub-20 Mexsport

Cuando mejor jugaba Costa Rica tras las modificaciones de Randal Row, Estados Unidos supo aplacar la moral de los rivales con un gol de Chris Applewhite (76’) tras una jugada a balón parado.

De esta manera, Costa Rica se despidió del sueño olímpico, pero regresará a casa con el pase al Mundial Sub-20, una vez que los boletos a la justa de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027 se repartieron para todos los semifinalistas.

Hoy, en punto de las 20:00 horas, en el tres veces mundialista Estadio Banorte, México Sub-20 peleará ante Canadá el pase a la final y con ello el anhelado boleto a los Olímpicos.