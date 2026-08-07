¿Qué siente Julián Quiñones tras convertirse en el máximo goleador de México en Mundiales?

Julián Quiñones se mostró emocionado tras convertirse en el máximo goleador de la Selección Mexicana en la historia de los Mundiales, compartiendo el sitio con Chicharito Hernández y Luis Matador Hernández; habla sobre su festejo ante Sudáfrica en la cancha del Coloso de Santa Úrsula.

El delantero de Al-Qadisiya y del Tri fue claro y dio sus impresiones sobre el apoyo recibido desde Arabia Saudita durante el Mundial 2026, donde sus aficionados no dejaron de alentar a quien se proclamó como campeón de goleo tras la temporada en la Liga del Golfo Pérsico, superando a contendientes de primer nivel, como Cristiano Ronaldo:

Me llena de orgullo por el trabajo constante que se ha hecho, no solo de mí, de todas las personas que me han rodeado. Nunca me imaginé que el fanatismo llegara tan lejos y la gente me hizo sentir como una persona única, eso motiva para seguir consiguiendo cosas”.

Enfocándose en uno de los 4 goles convertidos durante la Copa Mundial de la FIFA, Julián Quiñones habló sobre lo que fue estremecer la red ante Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra:

Inolvidable, queda marcado para toda la vida y para tu carrera. Disputar tu primer Mundial y con gol, eso llena de mucha emoción. Saber que recorriste muchas cosas y lograr tu primer gol en tu primer Mundial eso habla muy bien de todo el trabajo que se ha hecho”.

Julián Quiñones celebró a lo Tshabalala

Exactamente 16 años después de que los Bafana Bafana se pusieran por delante en el marcador durante el Mundial 2010 ante México, Julián Quiñones emuló el festejo de Tshabalala luego de anotarle a los sudafricanos durante los primeros minutos del partido, haciendo vibrar la garganta de los más de 80,000 aficionados presentes en las tribunas del Estadio Ciudad de México, y saldar la cuenta pendiente:

Antes del partido toda la gente en redes sociales nos estaba diciendo que si podíamos festejar así, y creo que la afición nos apoyó y era la única manera de devolverles ese apoyo que mostraban, era cumplirles lo que querían”.

Julián Quiñones anotó y celebró como Tshabalala lo hizo frente a México en el Mundial de 2010. Capturas de pantalla

BFG