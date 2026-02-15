Zague estalla contra el América tras derrota en el Clásico: "Hay formas de perder, así no"

La dolorosa derrota que sufrieron las Águilas del América en el Estadio Akron no solo caló hondo en la afición, sino que despertó la furia de las máximas leyendas del club. Perder un Clásico Nacional siempre duele, pero la forma en que el equipo de André Jardine cayó ante las Chivas del Guadalajara en la Jornada 6 del Clausura 2026 resultó inadmisible para Luis Roberto Alves 'Zague'.

Raphael Veiga sentado sobre el césped. Mexsport

El máximo anotador en la historia del conjunto azulcrema no se guardó nada. Fiel a su estilo directo y pasional, utilizó sus redes sociales para lanzar una dura crítica que resonó de inmediato en todo el entorno americanista. Mientras Chivas festejaba una victoria contundente y el liderato del torneo, Zague analizó el desempeño de su ex equipo y reprobó tajantemente la falta de carácter mostrada en el terreno de juego.

“HAY FORMAS DE PERDER, ASÍ NO”

La molestia del ahora analista de TV Azteca se centró en la actitud de los futbolistas. Para el ex delantero, el planteamiento táctico falló, pero lo imperdonable fue la nula respuesta anímica ante el acérrimo rival. En su cuenta oficial, Zague calificó la actuación como "decepcionante" y señaló que el equipo careció de la ambición necesaria para encarar el partido más importante de la fase regular.

“Poco ambicioso, desarticulado, lento en sus transiciones, pero lo más preocupante es la nula inspiración de la mayoría de sus futbolistas”, sentenció el ídolo en su publicación. La leyenda remató su mensaje con una frase lapidaria que resume el sentir de millones de seguidores: “¡Hay formas de perder, así no!”. Su crítica apuntó directamente a la falta de identidad y garra, valores que históricamente definieron al americanismo y que, según su visión, brillaron por su ausencia en Zapopan.

CRISIS EN COAPA Y EL PEOR ARRANQUE DE JARDINE

Las palabras de Zague llegan en un momento crítico. El América atraviesa una de sus peores rachas recientes. Con la derrota ante el Rebaño Sagrado, el proyecto de André Jardine tocó fondo en este Clausura 2026. El equipo se estancó con apenas seis puntos y una pobre cosecha de tres goles a favor, ubicándose en la décima posición de la tabla general, números que confirman el peor inicio de torneo para el estratega brasileño desde su llegada al nido en 2023.

Israel Reyes dando indicaciones. Mexsport

Además, el descalabro en el Estadio Akron tuvo tintes históricos negativos. Las Águilas perdieron una racha de invicto en liga visitando a Chivas que mantenían desde 2015. Por si fuera poco, la ansiada victoria número 100 en la historia de los Clásicos Nacionales se les volvió a negar, extendiendo una sequía de triunfos ante el odiado rival deportivo.