De 'Color Esperanza' a una racha que lo pone a la altura de América, Toluca y Cruz Azul

Santos vivió un mes de septiembre de ensueño y, exclusivamente contabilizando los últimos 5 partidos, ningún equipo de Liga MX suma más puntos que los 10 obtenidos por los Laguneros. Ni Toluca (líder), ni América, ni Cruz Azul, ni Querétaro que es la revelación del Apertura 2026; ‘Color esperanza’ resultó un antes y un después para los de Torreón.

Luego de caer en sus primeros 5 partidos de del Apertura 2026, la polémica explotó en las oficinas del conjunto verdiblanco, poniendo en el ‘ojo del huracán’ a Renato Paiva y criticando cada uno de los movimientos de Aleco Irarragorri, presidente de Santos.

Renato Paiva vivirá su tercera etapa como técnico en la Liga MX tras su paso por León y Toluca. X: @ClubSantos

Justamente después del duelo ante Puebla, circuló en redes sociales un video del mandamás verdiblanco cantando ‘Color esperanza’, melodía que fue utilizada por La Franja para burlarse de los de Torreón.

Santos a la altura de los líderes de Liga MX

Tras las críticas, los comandados por Renato Paiva salían como víctimas ante Tigres, sin embargo, los laguneros quedaron más cerca de la victoria que de la derrota en un compromiso que terminó sin goles en el Estadio Corona; en su visita a la capital para medirse a La Máquina, fueron derrotados por Joel Huiqui.

Sin embargo, a partir de la Jornada 8 -cuando recibieron a FC Juárez- Santos levantó el rumbo, derrotaron 2-1 a los fronterizos y posteriormente sorprendieron a la Liga MX para remontar a Toluca en el Nemesio Diez, cerrando una seguidilla de buenos resultados con la victoria ante Pachuca.

De esta manera, Santos suma 10 de sus últimos 15 puntos, poniéndose a la altura de conjuntos como Toluca, América, Cruz Azul y Querétaro, mismos que cuentan con 3 victorias, 1 empate y 1 derrota en sus últimos compromisos, al igual que los de la Comarca.

Estos son los últimos 5 partidos de Santos, mismos que le entregan la ilusión a los de Torreón de alargar esta buena racha en busca de -contra todo pronóstico- meterse al tramo final del campeonato con posibilidades de Liguilla:

Santos 0-0 Tigres / Jornada 6 - 29 de agosto.

Cruz Azul 1-0 Santos / Jornada 7 - 6 de septiembre.

Santos 2-1 FC Juárez / Jornada 8 - 13 de septiembre.

Toluca 2-3 Santos / Jornada 9 - 20 de septiembre.

Santos 1-0 Pachuca / Jornada 10 - 26 de septiembre.

El Estadio Corona cuenta con una capacidad para 29,101 aficionados. Mexsport

Santos a 4 puntos de la Fiesta Grande

Con los 10 puntos obtenidos en el Apertura 2026, Santos se coloca en el lugar 15º de la tabla de posiciones por delante de FC Juárez, Necaxa y Atlético San Luis, quedando por debajo de Tigres, Atlante, Pumas, Pachuca, Monterrey y Puebla; solamente a 4 unidades del 8º que es Xolos.

La mala noticia para Santos es la pausa por Fecha FIFA, cortando un ritmo que Renato Paiva deberá mantener en los suyos para el resto de la Fase Regular y seguir con la esperanza que le da color a un club que añora una nueva Liguilla.

Estos son los partidos que le restan a Santos en el Apertura 2026 de la Liga MX:

Atlético San Luis Vs Santos / Jornada 11 - domingo 11 de octubre.

Santos Vs Querétaro / Jornada 12 - sábado 17 de octubre.

Santos Vs Pumas / Jornada 13 - miércoles 21 de octubre.

Xolos Vs Santos / Jornada 14 - domingo 25 de octubre.

Santos Vs Necaxa / Jornada 15 - domingo 1 de noviembre.

Atlante Vs Santos / Jornada 16 - viernes 6 de noviembre.

Santos Vs León / Jornada 17 - sábado 21 de noviembre.

BFG