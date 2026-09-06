Paradela salva a Cruz Azul ante Santos en el regreso de Erik Lira

Cuando Cruz Azul parecía condenado a tener una gris actuación, apareció José Paradela para rescatarlo en el último suspiro y doblegar 1-0 a Santos Laguna en una victoria marcada por el regreso de Erik Lira.

La Máquina encontró en el argentino la llave que tanto buscó durante el partido, aunque volvió a dejar dudas sobre su funcionamiento. Cruz Azul volvió a mostrar su inconsistencia: poca creatividad, circulación lenta y dificultades para entender cuándo había que pisar el acelerador.

Transcurrieron 85 minutos lentos que al final encontraron el premio para los celestes. El tiempo se consumió hasta que Paradela apareció para darle vida a La Máquina y convertir el cierre en una fiesta. Un bombazo con la pierna zurda fue como logró abrir el marcador.

La otra gran noticia de la noche estuvo en el regreso de Erik Lira. Después de semanas de ansiedad por su posible salida al Mónaco, fichaje que finalmente se cayó, el mediocampista volvió a ponerse la camiseta celeste.

Lira apenas había entrenado dos días con el equipo, pero Joel Huiqui decidió darle minutos. Al 79’, el estadio explotó con su ingreso. La ovación fue el recibimiento de una afición que quiso dejarle claro que sigue teniendo un lugar importante en Cruz Azul.

Más allá del poco tiempo en cancha, esos minutos pueden servirle a Lira para despejar la cabeza, recuperar sensaciones y volver a conectarse con sus compañeros después de semanas de incertidumbre.

Y mientras Lira comenzaba a cerrar un capítulo complicado, Paradela escribió el desenlace perfecto para Cruz Azul. La Máquina ganó, pero no terminó por convencer.

El equipo de Huiqui tendrá una semana para corregir antes de enfrentar al América, que llegará golpeado después de perder el tercer lugar de la Leagues Cup ante León. El triunfo le da oxígeno a Cruz Azul; el funcionamiento, todavía muchas preguntas.