¡Seis de la Guatemala de Tena! El Salvador se llevó una goleada

Luis Fernando Tena encontró una respuesta contundente de Guatemala. Después de comenzar la Liga de Naciones de Concacaf con una derrota ante Jamaica, el equipo del entrenador mexicano goleó 6-0 a El Salvador en casa, con un triplete de William Fajardo y tres goles antes del descanso.

Guatemala necesitaba sumar en la segunda jornada y tardó apenas ocho minutos en abrir el marcador. Darwin Lom puso en ventaja a los locales y marcó el rumbo de un partido en el que El Salvador nunca consiguió recuperarse del primer golpe.

La diferencia creció al minuto 28, cuando Rubín anotó el segundo. Guatemala mantuvo la iniciativa y, cuatro minutos más tarde, Fajardo hizo el 3-0. El conjunto de Tena se fue al vestidor con una ventaja amplia, mientras que El Salvador enfrentaba una segunda mitad cuesta arriba.

El resultado también cambió el ánimo con el que Guatemala había llegado al encuentro. La caída ante Jamaica en su presentación había dejado al equipo obligado a reaccionar; frente a los salvadoreños, encontró goles, conservó su portería en cero y sumó sus primeros tres puntos del torneo.

Fajardo convirtió la victoria en goleada

Guatemala no se conformó con administrar la ventaja en el complemento. Aparicio anotó el cuarto y dejó sin margen de respuesta a El Salvador, que pasó de intentar descontar a tratar de contener el marcador.

En la recta final volvió a aparecer Fajardo. El atacante marcó dos veces más, la última en tiempo agregado, para completar su triplete y fijar el 6-0. Había iniciado su cuenta en el primer tiempo y terminó como protagonista de la noche.

William Fajardo marcó tres goles en la victoria de Guatemala por 6-0 sobre El Salvador. En la nota, la primera mención y la cabeza de descanso también deben decir William Fajardo. AFP

Para Tena, el triunfo ofreció una reacción inmediata después del tropiezo en el arranque de la competencia. Guatemala resolvió el encuentro con tres goles en cada mitad y se llevó, además de la victoria, una diferencia de goles favorable para lo que resta de la fase.

El Salvador, en cambio, salió con seis tantos en contra y sin poder repetir el resultado de su debut, cuando había vencido a Martinica. La goleada dejó a ambos equipos con tareas distintas: Guatemala buscará sostener el impulso en su próximo compromiso y los salvadoreños tendrán que responder tras una noche en la que no encontraron cómo frenar al equipo del técnico mexicano.