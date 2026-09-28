Case Keenum reaparece y los Bears aplastan a los Eagles

Case Keenum esperó casi tres años para volver a iniciar un partido de la NFL y aprovechó la oportunidad. El veterano lanzó dos pases de touchdown, anotó por tierra y condujo a los Bears de Chicago a una victoria 27-7 sobre los Eagles de Filadelfia en el cierre de la Semana 3.

Keenum tomó el lugar de Caleb Williams, ausente por una lesión en el tendón de la corva derecho, y completó 24 de 34 pases para 247 yardas. Su última titularidad había sido el 24 de diciembre de 2023, cuando jugaba para Houston. Esta vez encontró respaldo en una defensiva que limitó a Filadelfia a siete puntos y la dejó sin anotar después del descanso.

Chicago abrió el marcador en su primera serie. Keenum encontró a Luther Burden con un envío de ocho yardas a la zona de anotación, aunque los Eagles respondieron antes del medio tiempo con una carrera corta de Jalen Hurts. Un gol de campo permitió a los locales irse al descanso con ventaja de 10-7.

La defensiva de Chicago apagó a Hurts

Los Bears se adueñaron del partido en la segunda mitad. Keenum conectó un pase de 41 yardas con Kalif Raymond, quien quedó libre para ampliar la diferencia. El receptor terminó con seis atrapadas para 90 yardas y un touchdown.

Filadelfia tampoco logró cuidar el balón. Hurts sufrió una intercepción a manos de T.J. Edwards en el tercer cuarto, mientras que el suplente Andy Dalton había sido interceptado por el novato Dillon Thieneman antes del descanso. Hurts salió momentáneamente para una revisión por posible conmoción cerebral tras recibir un golpe junto a la banda, pero regresó al encuentro.

Keenum puso el último golpe con una carrera de una yarda hasta la zona de anotación. La jugada culminó una serie de 13 acciones en la que Chicago consumió más de ocho minutos, una muestra del control que ejerció cuando Filadelfia necesitaba recuperar el balón.

Hurts completó 16 de 25 pases para 153 yardas y una intercepción. Saquon Barkley sumó 82 yardas en 15 acarreos, pero los Eagles perdieron el balón tres veces y no consiguieron provocar una entrega por tercer juego consecutivo en este inicio de temporada.

Chicago mejoró su marca a 2-1 y respondió a la derrota 9-3 que había sufrido ante Minnesota. Filadelfia también quedó con registro de 2-1, después de una noche en la que su ofensiva apenas produjo un touchdown.