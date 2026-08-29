Gol anulado ahoga triunfo de Santos en el Apertura 2026; suman su primer punto

Sufriendo un gol anulado, Santos se quedó a centímetros de su primera victoria en el Apertura 2026 de la Liga MX, igualando 0-0 frente a Tigres; tras la Jornada 6, el conjunto de la Comarca lagunera suma su primer punto en el semestre. Fernando Gorriarán se marchó expulsado y abucheado.

Con un juego de drones y una gran entrada en el Estadio Corona, recinto que pertenece al Territorio Santos Modelo, el conjunto lagunero comenzó un tanto dubitativo en el compromiso, por lo que Tigres se adueñó de los primeros minutos, a pesar de que el combinado de Renato Paiva equilibraría la balanza rápidamente.

En un duelo rocoso que mantenía su buena intención sin lograr estremecer el arco rival, Vladimir Loroña cayó en el centro de la cancha para ser asistido por el carrito de las desgracias (26’) y abandonar inmediatamente para cederle su sitio a Francisco Reyes.

Santos aprovechó el desconcierto en la zaga regiomontana y un balón filtrado a Ezequiel Bullaude fue rematado por el delantero argentino de 25 años, sin embargo, el tanto sería anulado por el silbante Jesús Rafael López y ahogaría el grito de gol que los Guerreros llevan atorado en casa desde el 26 de abril pasado, cuando se impusieron a Rayados por goleada.

El segundo tiempo se llenó de movimientos por parte de Víctor Manuel Vucetich y Renato Paiva, no obstante, ni el mexicano ni el portugués lograron realizar alguna modificación de peso que ayudara a que se rompiera el cero en la Comarca lagunera.

Con el apoyo de los más de 20,000 aficionados que se dieron cita, los verdiblancos se marcharon al frente y contaron con dos oportunidades claras de peligro, mientras que Fernando Gorriarán quedaba cerca de renacer la tan famosa ‘ley del ex’ con un disparo que se terminó marchando desviado de la meta de Carlos Acevedo.

La ilusión se mantuvo en los locales, sin embargo -tras la expulsión de Gorriarán al 85’- el 0-0 terminó apoderándose del marcador y evitó el triunfo de los conjuntos que dormirán en la posición 15º (Tigres) y 17º (Santos) de la tabla general, siendo hoy el primer punto en el semestre en favor Santos.

El siguiente compromiso por parte de Santos será durante la Jornada 7 del Apertura 2026, cuando visiten la capital del país para medirse a Cruz Azul, mientras que Tigres fungirá como local ante los Rayos del Necaxa, equipo del que llegó procedente su nuevo centro delantero: Ricardo Monreal.

BFG