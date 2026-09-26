Santos Laguna vence a Pachuca y liga tres triunfos para acercarse a zona de Liguilla

Santos Laguna consolidó su notable racha ascendente en el Apertura 2026 de la Liga MX al derrotar por 1-0 a los Tuzos del Pachuca en la cancha del Estadio Corona. Con este resultado, correspondiente a la Jornada 10, la escuadra dirigida por Renato Paiva hiló su tercera victoria consecutiva en el campeonato, sumando 10 unidades que la meten de lleno en la pelea por los puestos de fase final.

Desde el pitazo inicial, el conjunto de Torreón asumió el protagonismo del compromiso y generó las opciones más claras en territorio rival, topándose con intervenciones oportunas del guardameta visitante Carlos Moreno.

La intervención del VAR en las jugadas clave

El trámite del primer tiempo estuvo marcado por las revisiones en el videoarbitraje. Al minuto 37, el árbitro central Adonai Escobedo decretó una pena máxima a favor de los locales; sin embargo, tras ser llamado a las pantallas del VAR, determinó dar marcha atrás al calificar la jugada como un contacto natural del juego.

La revancha para los Guerreros llegó en el tiempo de compensación de la primera mitad. Una nueva infracción dentro del área hidalguense fue sancionada como penalti, y en esta ocasión el centrocampista español Fran Villalba no perdonó desde los once pasos para colocar el 1-0 definitivo al minuto 45+3'.

Resistencia en el complemento y un cierre ríspido

Durante la parte complementaria, Pachuca adelantó líneas bajo la dirección técnica de Benjamín Mora en busca de la igualada, pero careció de claridad de cara al arco defendido por Carlos Acevedo. Santos tuvo oportunidades en contragolpe para ampliar la ventaja, pero el marcador no volvió a moverse.

El tramo final del partido subió de intensidad y al minuto 88, el atacante lagunero Diego González vio la tarjeta roja directa tras una fuerte entrada sobre Carlos Sánchez. No obstante, en la tercera consulta del encuentro con el VAR, el silbante rectificó la decisión y modificó la expulsión por una tarjeta amarilla. Con este triunfo, Santos se ubica provisionalmente a cuatro puntos del octavo sitio ocupado por Tijuana.