Santos gana su primer partido del torneo y extiende a ocho la racha de derrotas de Bravos de Juárez

Los Bravos de Juárez perdieron 2-1 ante Santos Laguna y establecieron el peor inicio en la historia de la Liga MX con ocho derrotas consecutivas. El resultado llegó pese a que el conjunto fronterizo tomó ventaja en el segundo tiempo y contó con Sebastián Jurado para evitar una goleada.

La derrota ante Santos confirmó una racha que los Bravos ya habían igualado una semana antes frente a Pachuca. Aquel resultado los había colocado junto a Dorados de Sinaloa y Gallos Blancos de Querétaro como los equipos con el peor arranque en la historia de la Liga MX.

Ahora, Juárez dejó atrás esas marcas al acumular ocho derrotas en ocho partidos. El equipo ha recibido 23 goles durante el torneo y solamente ha conseguido marcar cuatro, mientras continúa sin sumar un solo punto después de ocho encuentros.

Santos, en cambio, consiguió su primera victoria de la temporada. El resultado le permitió llegar a cuatro puntos y mantenerse en el penúltimo lugar general, aunque ahora con una ventaja mayor sobre los Bravos.

Sebastián Jurado evitó una goleada. MEXSPORT

Jurado evitó una goleada

Juárez consiguió ponerse al frente al minuto 54. Óscar Estupiñán marcó desde el manchón para darle a los Bravos una ventaja que parecía ofrecerles la posibilidad de conseguir su primer resultado positivo del torneo.

La ventaja, sin embargo, solamente duró 10 minutos. Al 64’, Mauricio Cuevas envió un centro al área que encontró a Ezequiel Bullaude. El delantero remató de cabeza entrando desde atrás, entre los dos centrales de Juárez, para igualar el encuentro.

Santos aprovechó el momento para darle la vuelta al marcador. Al minuto 74, Bullaude recibió la pelota a la altura de la media luna del área grande y, al detectar la posición de Esteban Lozano, le cedió el balón para que definiera ante la salida de Sebastián Jurado.

El portero de Juárez todavía tuvo intervenciones importantes para mantener a su equipo con posibilidades de rescatar el partido. La más relevante ocurrió a tres minutos del cierre, cuando Jesús Murillo cometió una falta dentro del área.

El central Pacheco Larios señaló penal y el VAR confirmó que la infracción había ocurrido dentro del área. Sebastián Jurado se encargó de detener la pena máxima y evitó que Santos ampliara la diferencia en el marcador.

La atajada mantuvo el 2-1 hasta el final, pero no impidió que Juárez estableciera la nueva marca negativa. Santos conservó la ventaja y sumó su primera victoria del torneo, mientras los Bravos extendieron a ocho su racha de derrotas.