Santiago López calienta el Pumas Vs América con festejo 'a lo Cuauhtémoc'

Pumas venció 1-0 al América en el Clásico Capitalino sub 21 correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026, donde Santiago López se convirtió en el gran protagonista al anotar el gol del triunfo y encender -aún más- la rivalidad al festejar tal y como lo hacía Cuauhtémoc Blanco.

Durante el partido en el minuto 9 celebrado en Cantera, Santiago López apareció en el marcador para convertir el único tanto del compromiso y darle tres puntos a Pumas que los llenan de confianza, ya que sumaron su cuarto triunfo en la temporada y se meten de lleno a la contienda por los puestos de Liguilla.

En la celebración, Santiago López no lo pensó dos veces, buscó la cámara y celebró al puro estilo de Cuauhtémoc Blanco, hincándose y alzando los brazos de forma diagonal apuntando hacia el cielo, desatando las burlas y mensajes en referencia al ídolo azulcrema.

Esta no es la primera vez que se da un festejo así en esta rivalidad, calentando el partido de este sábado 21 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario y desquitándose de las ocasiones en las que Germán Villa, Ángel Reyna, Matheus Uribe y hasta Henry Martin lo hicieron ante su afición en el feudo reconocido como patrimonio cultural de la humanidad.

Calentando el compromiso, Santiago López no hizo más que alentar una rivalidad que durante la semana vivió una multa estratosférica a Efraín Juárez, declaraciones de orgullo por parte de Adalberto Carrasquilla y un triunfo de América en Concachampions a mitad de semana.

Será este mismo día, unas cuantas horas más tarde, cuando se determine el desenlace de este nuevo capítulo en la rivalidad de Pumas Vs América, uno de los duelos más pasionales de la Liga MX y en donde Efraín Juárez, André Jardine y los suyos buscarán 3 puntos más que los coloquen entre los primeros de la tabla de posiciones.

BFG