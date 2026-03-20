Pumas Vs América: Día, horario, árbitro y canales de TV

Pumas y América protagonizarán una nueva edición del Clásico Capitalino este sábado 21 de marzo, donde los universitarios recibirán a unas Águilas ávidas de un nuevo triunfo en el Clausura 2026; conoce todos los detalles de este partido que acaparará todos los reflectores.

En el 5º sitio de la tabla de posiciones, Pumas podría escalar una posición en la general en caso de imponerse a su archirrival, mientras que América es 7º y podría escalar hasta un par de peldaños en caso de que generen lo impensado y goleen a los del Pedregal en su casa.

Las últimas dos veces que Pumas y América se enfrentaron, las Águilas terminaron con el triunfo en sus manos. Mexsport

Este será el último partido de ambos equipos en el Clausura 2026 previo a la Fecha FIFA de marzo, donde la Selección Mexicana enfrentará a Portugal y Bélgica.

Todos los detalles del Pumas Vs América del Clausura 2026

El partido entre Pumas y América podrá sintonizarse a través de TV Abierta, TV de paga y canales de streaming, mismo que será el último de la cartelera sabatina correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026.

Conoce todos los detalles de este nuevo Clásico Capitalino que podría catapultar al ganador a los primeros puestos y acariciar su boleto a la Fiesta Grande del Clausura 2026:

Día: sábado 21 de marzo, 2026.

Horario: 21:10 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Instancia del torneo: Jornada 12, Clausura 2026 de Liga MX.

Árbitro: César Ramos Palazuelos

Estadio y capacidad: Estadio Olímpico Universitario / 58,445 espectadores.

Canales de TV: Canal 5 y TUDN.

Alternativas por streaming: a través de Vix y Vix Premium.

* La última ocasión en la que se enfrentaron, América derrotó 4-1 a Pumas con una actuación para el recuerdo por parte de Alejandro Zendejas, mientras que en su antecedente más reciente en Ciudad Universitaria, las Águilas se impusieron 0-2.

BFG