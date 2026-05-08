Barcelona Vs Real Madrid: ¿Cuándo y dónde ver El Clásico en México?

El Spotify Camp Nou volverá a recibir un partido de alta gama entre Barcelona y Real Madrid, duelo en el que el conjunto culé podría consagrarse campeón de LaLiga en caso de no caer en El Clásico frente al conjunto Merengue; conoce todos los detalles para ver el partido este domingo 10 de mayo.

Sin la presencia de jugadores como Lamine Yamal y Federico Valverde, El Clásico podrá sintonizarse a lo largo del mundo con la posibilidad de apreciar cómo es que Barcelona se corona ante su acérrimo rival en LaLiga, hito que no ha sucedido en el campeonato liguero español.

Lamine Yamal y Federico Valverde son 2 de los jugadores que no estarán disponibles para El Clásico. Reuters

Sin la posibilidad de alzar la Copa del Rey ni la Champions League, Barcelona podría conformarse con el título de LaLiga en la actual temporada, mientras que Real Madrid volverá a sumar un año sin títulos pese a la inversión que se ha realizado en el cuadro de la Casa Blanca.

En México, El Clásico podrá sintonizarse mediante diversas alternativas, tanto por TV de paga como por canales de streaming; no habrá transmisión mediante TV Abierta.

Barcelona Vs Real Madrid: Día, horario y canales de TV

Estos son todos los detalles de El Clásico que volverá al Spotify Camp Nou después de diversas ediciones que se disputaron lejos del feudo blaugrana.

Día: domingo 10 de mayo, 2026.

Horario en México: 13:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: Spotify Camp Nou / 62,000 espectadores.

Canal de TV: 1516 de Sky y 522 en Izzi.

Alternativas por streaming: IzziGo y Sky+.

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández.

* En caso de que Real Madrid termine con la victoria, Barcelona aún no podrá proclamarse como campeón de LaLiga, quedándole tres oportunidades (Alavés, Betis y Valencia) para sumar dos puntos y evitar una catástrofe que pasaría a ser una de las peores en toda su historia.

BFG