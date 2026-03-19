Adalberto Carrasquilla quiere volver a encontrarse con Cruz Azul

La batalla de Pumas contra Cruz Azul de la Jornada 11 del torneo Clausura 2026, dejó estragos en ambas instituciones. Y aunque los universitarios afrontan este fin de semana un nuevo clásico ante el América, cerraron el capítulo de aquel enfrentamiento que, en Cruz Azul, no gustó ni en las formas ni en el marcador.

Que ellos recuerden ese partido con dolor, creo que se lo están tomando muy personal y ojalá nos veamos más adelante para resolver sus dudas, para mí, el equipo con 10 en el campo merecíamos el empate. Que resuelvan ellos lo que tengan que resolver que nosotros hicimos nuestro trabajo”, señaló Carrasquilla.

El empate 2-2 no gustó en La Máquina, pero para Efraín Juárez, técnico de los Pumas, fue oxígeno puro luego de ir abajo en el marcador. Fue tanta la euforia que celebró con el gesto de que en su equipo “sobran huevos”, una acción que incluso ya fue castigada con una multa por parte de la liga.

Su personalidad lo demuestra en cada partido, en cada acción que tú dices. Él está viviendo el partido en todo momento. Reflejo de eso es el final del juego ante Cruz azul, es de aplaudir al grupo porque nunca se rindió. Las indicaciones fueron muy claras con su idea muy marcada y que siempre se muere con la suya. Te termina exigiendo como si fuera el primero día y eso es lo más bonito porque saca tu mejor versión”, añadió el panameño.

Por su parte, Pablo Bennevendo habló de la personalidad que tiene el técnico para subir el ánimo en el plantel.