Santiago Gimenez vuelve a las canchas cinco meses después; el AC Milan le pega al Torino

El AC Milan se recuperó de su tropiezo en la jornada pasada de la Serie A e hizo pagar los platos rotos al Torino, con una goleada de 3-2 en San Siro; el mexicano Santiago Giménez reapareció tras su último partido en octubre del año pasado.

Victoria 18 de los Rossoneri en la emporada de liga y que los retorna a la segunda posición de la tabla, con 63 puntos, cinco de diferencia con el líder Inter de Milán (tiene juego pendiente) y apenas uno más que su más cercano perseguidor, el Napoli.

Ambos equipos mostraron una férrea paridad durante el primer tiempo, pero con mejores sensaciones para el Torino que dirige Roberto D’Aversa.

A la localía poco le duró el gusto de dar el primer golpe, con gol de Strahinja Pavlovic (37’). Siete minutos después, para irse tablas al descanso, Giovanni Simeone hizo la igualada parcial.

Para la segunda parte, el Torino se desconoció y lejos estuvo de la propuesta del arranque. Soso y replegado le permitió al Milan en construir sus jugadas a placer, con un Luka Modric intratable en la generación de los peligros de gol.

Adrien Rabiot (54’) y Youssouf Fofana (56’) fueron los encargados del 3-1.

Esperanzador regreso de Santi Gimenez

A los 76 minutos, Massimiliano Allegri en su cuarto movimiento táctico de sustituciones echó mano del mexicano Santiago Gimenez, en el lugar del estadounidense Christian Pulisic.

La última aparición del Chaquito con el Milan fue el 28 de octubre del 2025, al disputar 62 minutos del empate con el Atalanta (1-1). Después, su martirio tanto con el club y con la Selección Mexicana al causar baja por una lesión de tobillo, la cual requirió intervención quirúrgica en diciembre.

Con el regreso de Gimenez a las canchas, Massimiliano Allegri sonríe para la recta final de la temporada y la lucha por el Scudetto, mientras que en la Selección Mexicana sucede lo mismo con Javier Aguirre, para la última fecha FIFA previo al Mundial 2026.

El Milan se complicó la jornada tras un penalti en su contra. Al 80’, el VAR verificó una falta dentro del área de Pavlovic; Nikola Vlasic se encargó de hacer efectiva la pena máxima, para el 3-2.

Presionó el Torino y recobró el espíritu combativo, aunque el reloj no le alcanzó y el pitazo final en San Siro se hizo escuchar a la par de Santiago Gimenez recibiendo una amonestación.