Nadie es intocable: La Gazzetta dello Sport duda del futuro de Santiago Giménez en Italia

El AC Milan atraviesa una tormenta interna que va más allá de los altibajos en la tabla de posiciones en donde el Inter los aventaja por ocho puntos. Tras la reciente derrota ante la Lazio, el proyecto de Massimiliano Allegri ha quedado bajo un intenso escrutinio, especialmente en un departamento que debería ser su mayor fortaleza: la delantera.

El AC Milan se encuentra con apenas 44 anotaciones en la Serie A, mientras que el Inter ha logrado 65. La producción del equipo está por debajo del Napoli que tiene 45 tantos hasta ahora después de 29 partidos disputados.

Entre lesiones, decisiones técnicas y renovaciones de contrato que se encuentran en un punto muerto, el ataque "rossonero" parece haber perdido el rumbo. La prensa italiana, especialmente La Gazzetta dello Sport ha comenzado a cuestionar la permanencia de sus principales figuras, señalando que la falta de eficacia y las turbulencias personales han hecho que nadie sea considerado "intocable" en la delantera y, casi pidiendo un giro de timón.

Al analizar la situación de los atacantes, La Gazzetta lanza una dura advertencia sobre la estabilidad de la plantilla:

"Pregunta provocadora: analizando a los cinco delanteros de la plantilla —en orden alfabético: Füllkrug, Giménez, Leao, Nkunku, Pulisic— ¿hay algún nombre por el que se arriesgarían a afirmar que se quedará al cien por cien? Probablemente no".

Giménez en la encrucijada

Para el mexicano Santiago Giménez, esta situación representa un desafío mayúsculo. A pesar de haber llegado con altas expectativas, el entorno actual del club, que lucha por encontrar un equilibrio entre la solidez defensiva de Allegri y un juego ofensivo eficaz, ha dejado su futuro en el aire.

Giménez ya ha entrenado con el equipo después de estar casi tres meses fuera por la lesión de tobillo y su posterior operación, pero los rumores de su futuro no son alentadores en Italia. De hecho, existen versiones de que el AC Milan ya le estaría buscando un nuevo equipo dispuesto a pagar casi 30 millones de euros por el traspaso.