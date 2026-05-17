VIDEO: El terrible accidente de Álex Márquez en Barcelona en MotoGP

El Gran Premio de Catalunya de MotoGP 2026 se vio interrumpido por un dramático accidente que terminó con el piloto español Álex Márquez hospitalizado, esto tan solo unos días después de que su hermano Marc Márquez sufrió otro accidente que lo dejó fuera de esta competencia.

El incidente de Alex Márquez ocurrió en la vuelta 12 provocando la primera de dos banderas rojas. El percance se desató en la recta trasera del trazado, una zona de alta velocidad donde se alcanzan registros cercanos a los 300 km/h. Pedro Acosta, quien partía desde la pole position, sufrió un desperfecto mecánico súbito en su KTM que provocó una drástica desaceleración.

Márquez, quien estaba en la pelea por la victoria y situado en tercero no tuvo margen de maniobra para esquivar el impacto. Esto provocó una colisión que llevó al piloto de Gresini Racing que saliera proyectado hacia el costado derecho, derrapó por la hierba e impactó de forma violenta contra el suelo y la pared lateral del circuito, sufriendo un fuerte golpe en la espalda.

La Ducati quedó destrozada en medio de la trayectoria. Las imágenes mostraban como los neumáticos se separaban del chasis mientras que el resto de las piezas de la moto quedaron esparcidas en múltiples fragmentos sobre el asfalto.

Alex Márquez tras el accidente con su Ducati del equipo Gresini. AFP

Elementos de la moto golpearon a Fabio Di Giannantonio y a Raúl Fernández, quienes a pesar de los impactos y las molestias físicas pudieron volver a sus garajes por su propio pie. La gravedad de la situación obligó a la detención inmediata de la prueba para permitir el ingreso de las asistencias.

El equipo médico del circuito atendió a Márquez directamente sobre la pista. Dirección de Carrera confirmó que el piloto de 30 años se encontraba consciente al momento de su traslado en ambulancia al centro médico del autódromo.

Con el fin de realizar exámenes médicos más exhaustivos y descartar lesiones internas graves, el español fue evacuado posteriormente al Hospital General de Catalunya donde posteriormente fue reportado estable y fuera de peligro.

Así quedó la motocicleta de Alex Márquez tras el accidente de Barcelona. AFP

Resultados definitivos del Gran Premio de Catalunya 2026

Luego de un segundo parón por otro incidente en la salida y un relanzamiento definitivo recortado a tan solo 12 vueltas, Fabio Di Giannantonio se adjudicó la victoria.

1. Fabio Di Giannantonio (Ducati) — 15:48.100

2. Joan Mir Mayrata (Honda) — +1.250s

3. Fermín Aldeguer (Ducati) — +1.466s