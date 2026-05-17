Histórico: El mexicano Mateo Chávez anota su primer gol con el AZ Alkmaar

El lateral mexicano Mateo Chávez cerró su primera temporada en el balompié europeo terminando con su sequía de goles al conseguir su primer anotación con el AZ Alkmaar, esto durante el empate 3-3 frente al NAC Breda durante la jornada 34 y última de la Eredivisie.

El canterano de las Chivas de Guadalajara arrancó como titular en el Estadio AFAS y se hizo presente en el marcador al minuto 12. Tras conectar en la frontal con Sven Mijnans —quien había abierto la pizarra apenas al minuto 8—, Chávez recibió un pase filtrado, se perfiló dentro del área y definió con su pierna izquierda con un tiro cruzado ante la salida del arquero Daniel Bielica para colocar el 2-0 provisional. El zaguero sumó 57 minutos en la cancha antes de ser sustituido.

Chávez reportará con la Selección Mexicana comandada por Javier Aguirre, donde se encuentra integrado en la prelista de 55 futbolistas de cara al Mundial 2026.

A pesar de la ventaja inicial, el encuentro se complicó para los locales en la parte complementaria debido a la reacción del NAC Breda. Un doblete de Moussa Soumano y un tanto de Juho Talvitie al minuto 88 le dieron la vuelta al marcador en favor de la visita. Sin embargo, el atacante Mexx Meerdink vistió de héroe al rescatar la igualada definitiva al minuto 90 para el bando rojiblanco.

Con este resultado, el AZ Alkmaar concluyó el torneo en la séptima posición general con 52 unidades, producto de 14 victorias, 10 empates y 10 derrotas, garantizando su participación en torneos continentales, en la fase de grupos de la Europa League, al haberse coronado semanas atrás en la Copa de los Países Bajos.

En su balance individual, el tapatío de 22 años completó una campaña de adaptación mermada por algunas lesiones, registrando 20 partidos disputados, un gol y dos asistencias.