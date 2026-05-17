Cruel final para Max Verstappen en Nürburgring: se le escapa el triunfo

El sueño de Max Verstappen de conquistar las 24 Horas de Nürburgring en su debut se desvaneció de forma dramática en el último tercio de la carrera cuando él y sus compañeros del Mercedes-AMG GT3 #3 de Winward Racing, estaban liderando de forma contundente.

Verstappen estaba acompañado por Jules Gounon, Dani Juncadella y Lucas Auer. En la parte final el coche alemán sufrió una avería mecánica fulminante cuando el triunfo estaba a su alcance.

Verstappen, piloto de Red Bull en la Fórmula 1, completó un extraordinario relevo nocturno que despegó al auto #3 junto a la unidad hermana #80 del resto del contingente siendo los únicos que aspiraban por la victoria.

Max Verstappen fue un líder en su tiempo en el coche de las 24 Horas del Nurburgring. Red Bull Content Pool

Sin embargo, a falta de cuatro horas para el final y dos vueltas después de que Juncadella tomara el relevo, el español entró a pits por lo que parecía una simple pinchadura inicialmente, pero en los boxes se confirmó una rotura en el eje de transmisión que los relegó al puesto 38.

El director del equipo, Steve Buschmann, descartó daños por el leve contacto matutino que hubo entre sus dos autos: "Lamentablemente tenemos un problema técnico", explicó. "En la esquina trasera derecha, no hubo choque ni contacto, pero sí algo técnico. Es frustrante. El coche está ahora en el garaje, lo van a reparar y volveremos a la pista lo antes posible."

Buschmann aclaró que la avería no afectaría al coche gemelo, que lideraba la prueba.

La carrera de Verstappen no estuvo exenta del drama. En la madrugada tuvo un leve roce con el auto hermano #80 mientras se escapaban del pelotón y ambos peleaban por la posición.

El cuatro veces campeón del mundo impresionó en sus turnos con maniobras arriesgadas, algunas de ellas dejando al coche volando en solo dos ruedas.

El podio general de las 24 Horas de Nürburgring

El auto #80 de Winward Racing se llevó la victoria absoluta sin sufrir problemas de fiabilidad, marcando el primer triunfo de Mercedes en este evento desde 2016.

Max Verstappen analizará regresar en la edición 2027. Red Bull Content Pool