Toluca recibe a Xolos en choque de invictos en la Liga MX. Dónde seguir este duelo del Clausura 2026

Los Diablos Rojos vuelven al campo del Estadio Nemesio Diez con la misión de poner fin a una racha de tres empates que los ha alejado de las primeras posiciones del torneo Clausura 2026 cuando sean los anfitriones de los Xolos de Tijuana el viernes 13 de febrero.

A pesar de mantenerse invictos en el certamen, los escarlatas, dirigidos por Antonio Mohamed, atraviesan una crisis de resultados después de haber caído en un ayuno de victorias; con tres empates al hilo ante Tigres, Puebla y Cruz Azul, el conjunto escarlata ha cedido terreno y se ubica en la sexta posición con nueve unidades.

Para el Turco Mohamed, este compromiso es vital para recuperar la memoria ganadora que los llevó a la gloria en 2025. Los Diablos Rojos han mostrado una solidez defensiva envidiable, permitiendo apenas dos goles en lo que va del torneo, pero la falta de contundencia en el arco rival se ha convertido en su principal dolor de cabeza.

Con figuras como Paulinho —quien ya se estrenó como goleador en este semestre— y el talento de Marcel Ruiz, el equipo mexiquense buscará aprovechar la localía para sumar de a tres y no permitir que los punteros se escapen. Además, la afición espera ver si Alexis Vega podrá tener minutos tras superar las molestias físicas que lo han marginado recientemente.

El Club Tijuana llega al Infierno con una cara renovada bajo la gestión de Sebastián Abreu. El estratega uruguayo ha logrado impregnar una mística de lucha en la frontera, situando a la jauría en la décima posición con siete puntos.

Xolos es junto con Toluca, Pumas y Chivas los únicos equipos invictos del curso. La apuesta de Abreu será el orden defensivo liderado por Unai Bilbao y la explosividad de Mourad El Ghezouani, esperando capitalizar cualquier error de un Toluca que, por obligación, saldrá volcado al frente desde el primer minuto.

Xolos es uno de los invictos del torneo, pero apenas lleva un triunfo y cuatro empates. Mexsport

¿Dónde ver Toluca vs. Tijuana en vivo?

Fecha: Viernes 13 de febrero de 2026.

Horario: 21:05 horas

Sede: Estadio Nemesio Diez (La Bombonera).

Canal de TV (Abierta): Azteca 7

Canal de TV (Paga): TUDN / FOX Sports.

Streaming: ViX Premium y App de Azteca Deportes.

El duelo de este viernes es la oportunidad perfecta para que el Toluca demuestre por qué sigue siendo el rival a vencer, mientras que para Tijuana, es el escenario ideal para confirmar que la era del Loco va muy en serio.