Santiago Gimenez manda mensaje por mal momento de la Selección Mexicana

Luego de varios días de haber roto concentración con el Tri y tras haber reportado con Porto, Santiago Gimenez decidió romper el silencio sobre el mal momento que vivió la Selección Mexicana en el arranque de la nueva era de Rafa Márquez en el banquillo.

Por medio de sus redes sociales, Santi publicó un mensaje dirigido a la afición mexicana aceptando que los resultados de los últimos cuatro partidos no era lo que deseaban. Sin embargo, el delantero del Tri asegura que hay confianza total hacía el entrenador y el grupo y promete mejores cosas para el futuro cercano.

“Los resultados no fueron los que queríamos en esta Fecha Fifa pero este proceso apenas comienza. El grupo está unido y metido al 100%, y estoy convencido de que vienen cosas buenas. Vamos juntos incondicionales”

La publicación rápidamente comenzó a tener repercusión y causar revuelos y la sección de comentarios se llenó de opiniones divididas; un sector de aficionados apoyaba a Santi y respaldaba sus palabras mientras que otro arremetía contra el futbolista.

Santiago Gimenez y su falta de gol en Selección Mexicana

En su mensaje a la afición de la Selección Mexicana, Santiago Gimenez no mencionó el mal momento personal que vive en el Tri, pues independiente de los últimos resultados colectivos, el delantero canterano de Cruz Azul ha quedado a deber mientras viste la verde.

Desde su debut con el Tri en el ya lejano 2020, Gimenez tiene en su cuenta ya un total de 54 partidos con la mayor, sin embargo, su productividad es alarmante pues solo registra 6 goles, de los cuales solamente 2 han sido en partidos oficiales, el resto de ellos fueron en duelos amistosos.

Aunada a esto, ‘Bebote’ ya lleva un año y contando sin marcar gol con la Selección Mexicana, siendo el 9 de septiembre del 2025 la última vez que lo logró.

Santiago Giménez a la baja. Ulises Naranjo/Mexsport

Lo que sigue para el Tri

Rafael Márquez tendrá pronto una nueva oportunidad de conseguir su primera victoria al frente de la Selección Mexicana con otra Fecha FIFA que ya incluye partidos oficiales para el ‘Kaiser’.

El próximo 14 y 17 de noviembre México se medirá a su similar de Jamaica en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League. El duelo de Ida se disputará en Kingston y la Vuelta en Monterrey.