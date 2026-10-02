Santiago Giménez pierde terreno en el Tri; lesiones y falta de gol lo tiene relegado

El momento que vive Santiago Giménez es sin lugar a dudas el peor en su carrera. Una ‘mala racha’ que comenzó con su llegada a Italia y hoy se ve reflejada en Selección Mexicana, donde se ha visto relegado teniendo pocos minutos y bajando escalones en la lista de los delanteros.

El declive de Giménez comenzó en Italia

El mal momento de Santi comenzó con su fichaje con el AC Milan. ‘Bebote’ firmó con un histórico de la Serie A y esto en el papel suponía un salto importante en su carrera, sin embargo, las cosas no han salido respecto a lo planeado.

Giménez arrancó con un buen paso goleador en la Serie A y se ganó la titularidad con el Milan, pero esta se vio truncada por una serie de lesiones que en principio lo tenían jugando con molestias y al final lo llevaron hasta el quirófano.

Para dimensionar, Santiago Giménez estuvo solo una temporada y media con el conjunto italiano, de los cuales pasó 207 días fuera por lesión. Al final se marchó del club rossoneri con solo 7 goles en su cuenta.

Santiago Giménez será jugador del Porto. X: @acmilan

Giménez, la tercera opción en el Tri

En cierto momento se contemplaba a Santiago Giménez no solo como la pareja ideal de Raúl en la delantera del Tri, sino también como el relevo generacional. Hoy esos planes están muy alejados de la realidad y ‘Bebote’ ha sido rebasado por otros atacantes, esto tanto en la gestión de Javier Aguirre como ahora en la era de Rafael Márquez.

Para la Copa del Mundo 2026 se sabía que Jiménez era un indiscutible y no había manera de quitarle el puesto, por lo que el rol de Giménez sería como el suplente. Sin embargo, en los momentos de apremio, Javier Aguirre puso por encima de él a Guillermo Martínez, pues el entonces delantero le había ganado el puesto y Santi ya era ahora la tercera opción.

Santiago cambió de aires y fichó por el Porto, la Selección Mexicana comienza una nueva era bajo el mando de Rafael Márquez y la baja de Raúl por lesión ponía la mesa servida para que Giménez se adueñara del puesto, pero otra vez fue relegado.

Para el ‘Kaiser’, Armando González fue el elegido en su debut con la Selección Mexicana y una vez más a Santi le tocó contemplar todo desde el banquillo. Reportes indican que presentaba una molestia en el tobillo y no jugó un solo minuto; ante Perú volvió a ser suplente e ingresó al 61’.

Santiago Giménez a la baja. Ulises Naranjo/Mexsport

Santiago Giménez no encuentra el gol con México

Con tan solo 25 años de edad Santiago Giménez ya cuenta con un total de 52 partidos con la Selección Mexicana, un numero alto para un futbolista de su edad. El problema es la cuota goleadora, pues registra solo 6 anotaciones con la camiseta del Tri; cuatro en amistosos y dos en Copa Oro.

La Selección Mexicana busca a su nuevo delantero de cara al Mundial del 2030, las Eliminatorias de Concacaf arrancar el próximo año y hoy con Santiago Giménez hay más incógnitas cada Fecha FIFA que pasa.