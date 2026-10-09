¿Nuevos uniformes para los conjuntos de Tigres? Filtran kit con Adidas

Las terceras equipaciones de los equipos varonil y femenil para la temporada 2026-2027 fueron filtradas por el portal Footy Headlines; de igual manera, la relación entre Tigres y Adidas apunta a que estos diseños marcarían el fin de la colaboración entre ambas partes.

Así sería el tercer uniforme de Tigres Femenil

La camiseta filtrada de las Amazonas destaca por una combinación de amarillo neón, morado y azul oscuro, distribuida en un estampado de puntos que simula ciertos patrones sobre una base clara. El diseño cubre el frente y las mangas, con un efecto visual que se aleja de las propuestas tradicionales del conjunto regiomontano.

La prenda conserva detalles blancos en el cuello, las mangas y los logotipos de Adidas, además del escudo de Tigres dentro de un recuadro morado.

Uno de los elementos que captó la atención fue la frase "AURA AMAZONA", que se encuentra en la parte posterior del cuello; detalle que distingue la propuesta para el equipo femenil.

La imagen fue difundida por Footy Headlines como parte de sus filtraciones de la colección 2026-2027. Hasta el momento, el club no ha presentado oficialmente esta tercera edición.

El atuendo varonil igual fue filtrado

La tercera indumentaria del equipo varonil presenta una propuesta diferente, aunque mantiene una base en tonos azul grisáceo y detalles en amarillo. Entre sus elementos más destacados está el diseño de una cabeza de tigre como distintivo en el pecho.

A diferencia de la camiseta femenil, cuyo estampado combina varios colores mediante puntos, la propuesta varonil tiene gráficos propios y una composición visual distinta.

Ambas prendas se atribuyen a la colección de Adidas para el presente ciclo futbolístico, con diseños diferenciados para cada plantilla.

Las imágenes permiten conocer parte de la propuesta estética de la marca, aunque los detalles finales podrían variar antes de una presentación oficial.

La nueva propuesta para el equipo varonil apuesta por una imagen distinta. Footy Headlines

¿Será la última colección de Adidas con Tigres?

La alianza entre Tigres y Adidas comenzó en 2006 y ha acompañado al club durante dos décadas; sin embargo, existe información sobre un posible cambio de proveedor y podría marcar el cierre de esta etapa.

Footy Headlines también señaló la posibilidad de que Reebok sea el nuevo encargado de vestir a los equipos a partir de la temporada 2027-2028. Esta versión supondría el final de la relación con la marca alemana después de más de 20 años, aunque Tigres no ha confirmado oficialmente la separación ni el cambio de marca.

De concretarse, las imágenes filtradas podrían ser parte de la última colección de Adidas para el club regiomontano. Los diseños ofrecen un adelanto de las propuestas de la marca, aunque al ser filtraciones, cualquier detalle puede cambiar.