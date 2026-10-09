Cristiano Ronaldo apunta a ser suspendido de la selección de Portugal

La última Fecha FIFA fue casi perfecta para Portugal en cuanto a lo deportivo se refiere, sin embargo, los problemas extra cancha han eclipsado todo por completo y un nuevo capitulo de la novela de ‘CR7’ sale a la luz, ya que la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) apunta a suspender a Cristiano Ronaldo.

Luego de abandonar la concentración de la selección por diferencias con el entrenador, Cristiano Ronaldo publicó hace unos días una carta asumiendo por completo las consecuencias de sus actos y afirmando que estaba dispuesto a afrontar un castigo por los mismos y parece ser que la sanción que está a punto de llegar.

De acuerdo con información publicada por “The Mirror”, la FPF habría tomado la decisión de suspender de manera indefinida a Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal, por lo que no será llamado en la próxima convocatoria para la Fecha FIFA del mes de noviembre.

Los estatutos de la Federación Cristiano Ronaldo tendría que haber sido suspendido desde el primer minuto en el que abandonó la concentración y un consejo disciplinario interno será quien decida la cantidad de tiempo que estará castigada.

Hasta el momento la Federación Portuguesa de Futbol no ha emitido ningún comunicado; se espera confirmación oficial próximamente.

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal después de sentirse despreciado por el entrenador Jorge Jesús. Reuters

¿Qué partidos se perderá Cristiano Ronaldo con Portugal?

De confirmarme la suspensión, el máximo goleador del combinado lusitano se estaría perdiendo por lo menos los próximos dos encuentros programados para la Fecha FIFA del mes de noviembre ante Dinamarca y Gales, partidos correspondientes a la Fase de Grupos de la UEFA Nations League.

En caso de ser así, Cristiano Ronaldo tendría la oportunidad de volver a jugar con Portugal hasta marzo del 2027, casi seis meses después.

En busca de los mil goles

Actualmente con 41 años de edad la motivación más grande de Cristiano Ronaldo para seguir en activo es convertirse en el primer jugador en convertir mil goles en el futbol profesional y para eso es importante disputar la mayor cantidad de partidos posibles, tanto el club como en selección.

Al día de hoy ‘CR7’ registra 979 goles y le resta más de media temporada con el Al-Nassr, por lo que 2027 apunta a ser el año para que Cristiano alcance este histórico récord.