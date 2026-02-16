"Competimos por los que viven en EE. UU.": El  mensaje de Schleper tras Milano Cortina 2026

En el cierre de la participación de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, las palabras de la legendaria Sarah Schleper resonaron con más fuerza. La esquiadora, quien compitió en su séptima justa invernal, cuatro con Estados Unidos y tres con México, lanzó un mensaje de unidad para los mexicanos en territorio nacional, pero también para aquellos que deben vivir fuera del país.

La esquiadora aprovechó la culminación de su participación para enviar un mensaje de unidad y pertenencia que trasciende los límites territoriales.

“Estoy muy agradecida de que todo México nos haya apoyado, que nos acepten como deportistas de nieve que no vivimos en México, pero que competimos por todos los mexicanos, incluyendo los que viven en Estados Unidos como nosotros”, expresó Schleper con emoción en declaraciones a Claro Sports.

Para la atleta, representar a la bandera tricolor es un acto de gratitud hacia un país que ha abrazado su trayectoria y la de su familia: “Muchísimas gracias por aceptarnos. Nos encanta México. Es el país más maravilloso de todo el mundo. ¡Viva México!”.

El infortunio de Lasse Gaxiola: Fracturado en el slalom

El camino para la familia Gaxiola-Schleper en estos Juegos no estuvo exento de drama físico. Lasse Gaxiola, hijo de Sarah, cerró la actividad mexicana en la prueba de slalom del esquí alpino, pero no de la forma que hubiera querido. El joven esquiador perdió el control apenas entre la quinta y sexta puerta, quedando fuera de la competencia de manera prematura.

“No me siento muy bien ahorita, no estoy muy feliz con mi papel. Me eché cuatro puertas o algo así, pero estoy vivo. Vamos en la ambulancia ahorita a ver qué pasó con mi dedo; creo que está roto”, declaró Lasse para los micrófonos de la televisora dueña de los derechos de transmisión en México.

A pesar de la posible fractura y de no haber cruzado la meta, el joven esquiador mantuvo la frente en alto, priorizando el honor de haber portado los colores nacionales en la máxima justa deportiva. “En general, tuve mucho éxito. Estuvo muy divertido y estoy muy feliz de que me tocó representar a México en los Juegos y muy orgulloso de ser mexicano. Hola, México. Perdón que no llegué a la meta, pero gracias por ver la carrera”, concluyó el atleta.

La dupla madre-hijo fue la primera en la historia de unos Juegos Olímpicos de Invierno, una historia que Scheleper no olvidará: “Es mi hijo y llegamos a este evento juntos. Es una gran historia y ya podemos seguir viviendo, entrenando y disfrutando la vida”.