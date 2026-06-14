Sami Khedira regresa al Real Madrid junto con Mourinho

El Real Madrid inicia su reconstrucción con la llegada de Mourinho. No solo se trata de fichajes en el terreno de juego, sino de una profunda renovación en el banquillo y el cuerpo técnico.

El técnico portugués regresa al club blanco con el objetivo de devolver la competitividad y el carácter ganador al equipo, apostando por perfiles de confianza que conozcan la casa, por ejemplo, Sami Khedira.

Sami Khedira en un partido con el Real Madrid MEXSPORT

Khedira se incorpora al cuerpo técnico del Madrid

José Mourinho ya tiene cuerpo técnico para su segunda aventura en el Real Madrid. El elegido para ser su asistente o segundo de a bordo será Sami Khedira, ex jugador del club blanco a las órdenes del luso y uno de sus ‘soldados’ más fieles.

El alemán completará el staff de Mou, que estaba a la espera de un perfil con experiencia en el club al estilo del de Aitor Karanka en la primera etapa del de Setúbal en el Bernabéu.

Según informa el Diario AS, Khedira se incorporará como asistente principal, con un rol clave como mediador entre el entrenador y el vestuario. El alemán, que colgó las botas en 2021, vivirá su primera experiencia relevante en un banquillo de élite.

Esta incorporación refuerza el proyecto de Mourinho, que también cuenta con colaboradores cercanos como João Tralhao y Pedro Machado.

La experiencia de Khedira en el Real Madrid y su palmarés como campeón de Liga y Champions serán activos importantes para el nuevo ciclo.

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Khedira, de ser dirigido por Mou a ser su asistente

Sami Khedira fue uno de los jugadores más importantes bajo las órdenes de José Mourinho durante su primera etapa en el Real Madrid (2010-2013).

El centrocampista alemán formó parte del equipo que conquistó la Liga de los 100 puntos y dejó huella por su intensidad, liderazgo y capacidad física en el centro del campo.

Ahora, los roles se invierten. Aquel pupilo que brilló en el césped acompañará a su antiguo entrenador desde el banquillo, aportando visión interna del club y del vestuario.