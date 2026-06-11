¡Oficial! José Mourinho regresa como director técnico del Real Madrid

La bomba del año en el fútbol europeo ha estallado. Florentino Pérez rompió el mercado de fichajes al anunciar el regreso de José Mourinho como el nuevo estratega del Real Madrid. La directiva merengue apuesta por el liderazgo y la mano dura del portugués para rescatar a una plantilla que viene de firmar varias temporadas consecutivas por debajo de las altas expectativas de la afición madridista.

A sus 63 años, 'The Special One' asume el enorme reto de reconstruir un vestuario golpeado por las crisis deportivas e institucionales, con la única misión de regresar al club a la pelea por todos los títulos disponibles.

Florentino pagó una millonaria cláusula al Benfica

La operación para traer de vuelta al estratega lusitano no fue sencilla ni barata. La cúpula del conjunto de Chamartín tuvo que abrir la cartera y abonar la cláusula de rescisión de 15 millones de euros que vinculaba a Mourinho con el Benfica de Portugal.

'Mou' llega a la capital española acompañado por su cuerpo técnico de confianza para firmar un contrato que busca devolverle la estabilidad, el carácter y la ambición competitiva a la escuadra merengue.

El legado de 'The Special One' en el Santiago Bernabéu

Esta será la segunda etapa del timonel portugués al frente del equipo, al cual dirigió en una época de alta tensión entre 2010 y 2013. Durante aquellos tres años de intensa rivalidad frente al Barcelona de Pep Guardiola, Mourinho cosechó los siguientes éxitos:

1 Liga de España (La histórica Liga de los 100 puntos y 121 goles)

1 Copa del Rey (Ganada en Mestalla ante el Barcelona)