La Gira de Golf Imagen Kapital presentada por Mazda cerró su exitosa temporada 2026 con una trepidante Gran Final en el campo de Cabo del Sol, en la que se reafirmaron amistades y compromisos para mantener encendida la pasión por el deporte.

La dupla Gonzalo Gerardo Gallegos García y Omar Ochoa Inzunga se coronó en la primera categoría. Sumaron un score de 63 puntos, con los que se adjudicaron las palmas del resto de competidores y socios en el exclusivo resort del Park Hyatt Cabo del Sol.

“Superó mis expectativas (la Gira de Golf Imagen). Muy contentos con la invitación, con los patrocinadores, con todos los que lo hicieron posibles. De primer nivel la organización, nos atendieron de la mejor manera. Me gustó mucho del campo la variedad de hoyos, esa mezcla lo hace divertido para jugar”, expresó Gonzalo Gallegos.

“Gracias a Imagen por invitarnos, llegamos con buenas expectativas, jugamos bien, fue un excelente campo, excelente fin de semana”, dijo Omar Ochoa tras la premiación.

El podio lo completó la pareja Antonio González Cobian Budib y Alejandro Maurer Budib, con score de 66, y Roberto Rafael Garza Montessoro y Alejandro Nevsky Martínez Cuenca, con 68.

Gonzalo Gerardo Gallegos García y Omar Ochoa ganaron la Primera Categoría de la Gira de Golf Imagen Kapital presentada por Mazda. Eduardo Jiménez / Excélsior

La segunda categoría de la Gran Final en Los Cabos la ganaron José Gabriel Golzarri Fragoso y José Yamil Pérez Ávila (score de 67), seguidos por Alejandro Esponda Turrent y Carlos Alejandro Mandujano Baeza (71), mientras que Martín Antonio García Barreda y Rafael Alejandro García Casanova se hicieron del tercer puesto (73).

“Mi compañero se lució, fue un día redondo. Felicitarlo, jugó espectacular, no falló, soltó un águila, tenía ventaja, tenía albatros. Venía encendido”, resaltó José Golzarri.

“Desde el torneo en Guadalajara la pasamos muy bien. Después todo este desarrollo en Los Cabos, este hotel, el campo espectacular, lo hicieron bien”, apuntó Yamil Pérez.

José Golzarri Fragoso y Yamil Pérez Ávila, ganadores de la Segunda Categoría de la Gira de Golf Imagen Kapital presentada por Mazda. Eduardo Jiménez / Excélsior

La mejor pareja de la tercera categoría de la Gran Final de la Gira de Golf Imagen Kapital presentada por Mazda fue Adrián Miguel Río Suárez y Jaime David Funes Sesman (69). En el segundo lugar se colocó la dupla David Somuano Spears y Gabriel Antonio Salas Rico (75). Y el último peldaño de esta categoría se lo quedaron Armando Peregrino Chávez de la Garza e Iván Darío Chávez de la Garza (80).

“Vengo de Mérida, jugamos la última etapa de la Gira de Golf Imagen. Todo me gustó (de la organización), desde que llegamos todo fue muy bueno”, dijo Adrián Río, mientras que Jaime Funes añadió que “la organización fue increíble, lo han hecho espectacular, venimos del Yucatán Country Club y nos sentimos orgullosos”.

La mejor pareja de la tercera categoría de la Gran Final de la Gira de Golf Imagen Kapital presentada por Mazda fue Adrián Miguel Río Suárez y Jaime David Funes Sesman. Eduardo Jiménez / Excélsior

Los últimos O'yes del año

Los premios a los o’yes también marcaron la pauta durante la cena de clausura que encabezó el periodista Pablo Carrillo Lavat.

El hoyo 7 lo ganó Víctor Calderón Cuevas, al quedar a una distancia de 5.83 metros; Fernando Morfin Aguilar tuvo la mejor marca en el hoyo 4 (1.77 mts) y Gonzalo Gerardo Gallegos García hizo lo propio con el hoyo 12 (3.50 mts).

Mientras que José Juan Carlos Sánchez, una de las figuras más esperadas en la Gran Final en Los Cabos tras el hole in one del torneo de Puebla, se llevó el hoyo 17 (1 metro).

“Más de 17 años sin un hole in one, todos contentos, me preguntan cómo fue. Han tenido todas las atenciones, excelente”, expresó José Juan Carlos Sánchez.

Por su parte, la gala en la terraza principal del Park Hyatt Cabo del Sol, también distinguió a Rafael Alejandro García por conseguir el drive de precisión (0.30 mts) y Ricardo Jorge León Miller el mejor o’yes del torneo (0.98 mts).

Kapital reitera alianza

Durante la ceremonia de clausura, José Gabriel Golzarri Fragoso, director de Kapital, anticipó la continuidad de la entidad financiera como patrocinador de la Gira de Golf Imagen.

“Orgulloso, Kapital se está adueñando de este deporte, nos van a estar viendo, firmamos tres años más en esta gira, parte de la familia Imagen”, reveló el directivo y ganador de la segunda categoría en Los Cabos.

Los Cabos, experiencia inigualable

Los 75 participantes vivieron desde el día previo al torneo una experiencia única. Conforme arribaron al aeropuerto, los diversos grupos de competidores gozaron de un ameno traslado, con espectaculares vistas de mar y desierto que brinda la región.

La bienvenida en el resort Park Hyatt Cabo del Sol tuvo su encanto. Bebidas refrescantes de frutos rojos y jamaica mitigaron el calor de los participantes, mientras realizaban su registro.

Por la noche, Pablo Carrillo Lavat brindó un mensaje de bienvenida para los ganadores de las nueve etapas y socios, en un cocktail de bienvenida y entrega de kits. Todo frente a la majestuosidad del océano Pacífico, una postal ofrecida desde las exclusivas instalaciones del Park Hyatt Cabo del Sol, hotel sede de la Gira de Golf Imagen Kapital presentada por Mazda.