Sale a la luz el video de los gestos de Antonio Mohamed que encendieron a la banca del LAFC

El drama en la Concacaf Champions Cup 2026 sumó un nuevo y explosivo capítulo. Después de la contundente victoria de los Diablos Rojos del Toluca sobre el Los Angeles FC (LAFC), las plataformas digitales explotaron con la filtración de un material audiovisual totalmente revelador. Este video muestra desde un ángulo privilegiado el momento exacto en el que Antonio Mohamed desató la furia de los visitantes desde la zona técnica, convirtiéndose en el gran antagonista de la noche para el cuadro estadounidense.

Antonio Mohamed dirigiendo a Toluca ante LAFC. Mexsport

Aunque el marcador global terminó en un aplastante 5-2 a favor del conjunto mexiquense, la verdadera batalla de egos ocurrió en el área de los banquillos. El futbol siempre genera pasiones intensas, pero el estratega argentino llevó las emociones al límite en esta eliminatoria internacional. Justo en el cierre de estas vibrantes Semifinales, el técnico escarlata no dudó en cobrar revancha y festejar directamente en la cara de sus rivales de la MLS, un momento espectacular que las cámaras desde la tribuna captaron a la perfección para el asombro de los internautas.

EL BAILE Y LA BURLA QUE CALENTARON A LOS CALIFORNIANOS

Las elocuentes imágenes del video viral no dejan lugar a dudas ni a malas interpretaciones. En la recta final del encuentro de vuelta, justo cuando el delantero portugués Paulinho anotóel 3-0 parcial en el infierno toluqueño, el boleto a la gran Final del torneo quedó sellado de manera definitiva. Fue en ese preciso instante cuando el 'Turco' Mohamed giró sobre su propio eje, clavó una mirada desafiante directamente hacia la banca del Los Angeles FC y arrancó con un baile sumamente provocador.

Entre gritos llenos de euforia y movimientos corporales de burla, el entrenador del Toluca rompió cualquier código de cordialidad deportiva. El material de video revela cómo varios elementos del cuerpo técnico rival y algunos jugadores suplentes californianos saltaron de inmediato de sus asientos para reclamarle a lo lejos, visiblemente enfurecidos por la humillación pública. Mientras tanto, el director técnico del equipo angelino, Marc Dos Santos, permaneció totalmente estático, cruzado de brazos y con el rostro desencajado, observando el espectáculo particular de su colega. La tensión inundó la cancha y casi desata un conato de bronca mayor.

LA VENGANZA DEL 'TURCO' TRAS LA DERROTA EN ESTADOS UNIDOS

Para comprender la explosiva reacción de Antonio Mohamed en este material inédito, resulta necesario retroceder al primer compromiso disputado en suelo estadounidense. En aquel partido de ida, el LAFC consiguió una apretada victoria de 2-1 y desató un festejo monumental. Según confesó el propio timonel sudamericano tras consumar la goleada en casa, los norteamericanos celebraron de forma excesiva, armaron coreografías y hasta dieron una vuelta olímpica frente a su gente.

Antonio Mohamed realizando un gesto obsceno a la tribuna. Mexsport

El polémico director técnico tomó esa actitud como una afrenta personal y guardó el coraje para el enfrentamiento definitivo en el Estadio Nemesio Diez. Por este motivo, justificó sus polémicos gestos y ademanes exagerados como una simple "devolución de gentilezas". El líder de los Diablos Rojos reconoció que habitualmente no celebra las anotaciones con tanta locura, pero esta vez sintió la urgencia de desquitarse por lo que vivió la semana anterior.

Para cerrar su controversial actuación con broche de oro, el clip también documenta cómo, al escuchar el silbatazo final, el estratega se dirigió hacia la afición choricera y lanzó un ademán de corte obsceno, cegado por el éxtasis de amarrar su pase a la serie por el título, donde ahora chocarán en un duelo de poder a poder frente a los Tigres de la UANL.