Fede Valverde, baja por traumatismo craneoencefálico

Después del encontronazo que se dio por la mañana entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, el Real Madrid confirmó la baja del uruguayo para el Clásico contra el Barcelona, debido a que se le diagnosticó un traumatismo craneoencefálico.

Por la mañana, la prensa española reveló el nuevo pleito entre los jugadores en el vestidor del equipo, que llevó a Fede Valverde al hospital, aunque aclararon que no fue producto de un golpe del francés. El técnico Álvaro Arbeloa acompañó al jugador al centro hospitalario cercano a las instalaciones del club en Valdebebas.

El Real Madrid indicó que Fede Valverde estará de baja entre 10 y 14 días Reuters

El Real Madrid comunicó que el uruguayo se encuentra en su domicilio en buen estado.

“Deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”, indicó.

Minutos antes, el cuadro blanco comunicó que abrió “sendos expedientes disciplinarios a Federico Valverde y Aurélien Tchouameni” por los incidentes que se produjeron esta mañana en el entrenamiento del primer equipo y que después informará de las resoluciones, una vez que hayan cumplido los procedimientos internos.

Los dos futbolistas ya habían protagonizado un incidente acalorado el miércoles en el entrenamiento, llegando a encararse sin llegar a agredirse, pero la tensión se trasladó a este jueves, donde estalló después del entrenamiento.

Según el diario deportivo Marca, que desveló lo ocurrido, la brecha de Valverde fue resultado del incidente, pero se dio “de manera involuntaria” y “no propiciada por un golpe de Tchouameni” de manera directa.

El origen de la pelea se debió que, presuntamente, Fede Valverde se negó a estrechar la mano a Tchouaméni antes del entrenamiento, después de lo ocurrido el miércoles, y durante la sesión hubo entradas violentas.