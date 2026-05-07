Fede Valverde, baja por traumatismo craneoencefálico
El Real Madrid comunicó que Fede Valverde es baja por los incidentes que se produjeron esta mañana en el entrenamiento, con Aurélien Tchouaméni
Después del encontronazo que se dio por la mañana entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, el Real Madrid confirmó la baja del uruguayo para el Clásico contra el Barcelona, debido a que se le diagnosticó un traumatismo craneoencefálico.
Por la mañana, la prensa española reveló el nuevo pleito entre los jugadores en el vestidor del equipo, que llevó a Fede Valverde al hospital, aunque aclararon que no fue producto de un golpe del francés. El técnico Álvaro Arbeloa acompañó al jugador al centro hospitalario cercano a las instalaciones del club en Valdebebas.
El Real Madrid comunicó que el uruguayo se encuentra en su domicilio en buen estado.
“Deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”, indicó.
Minutos antes, el cuadro blanco comunicó que abrió “sendos expedientes disciplinarios a Federico Valverde y Aurélien Tchouameni” por los incidentes que se produjeron esta mañana en el entrenamiento del primer equipo y que después informará de las resoluciones, una vez que hayan cumplido los procedimientos internos.
Los dos futbolistas ya habían protagonizado un incidente acalorado el miércoles en el entrenamiento, llegando a encararse sin llegar a agredirse, pero la tensión se trasladó a este jueves, donde estalló después del entrenamiento.
Según el diario deportivo Marca, que desveló lo ocurrido, la brecha de Valverde fue resultado del incidente, pero se dio “de manera involuntaria” y “no propiciada por un golpe de Tchouameni” de manera directa.
El origen de la pelea se debió que, presuntamente, Fede Valverde se negó a estrechar la mano a Tchouaméni antes del entrenamiento, después de lo ocurrido el miércoles, y durante la sesión hubo entradas violentas.