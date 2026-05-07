Premundial Sub-20: México conoce sus rivales; va por el Mundial y Olímpicos 2028

México conoce a sus rivales para el Campeonato Sub-20 de la Concacaf, el torneo donde el país se jugará no solo al mundial de la especialidad del 2027, sino también el regreso a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

El torneo se realizará en México del 24 de julio al 9 de agosto y reunirá a un total de 12 selecciones.

Los grupos del Sub-20 de Concacaf 2026

Grupo A del Premundial Sub-20: Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití

En este primer sector, Estados Unidos parte como el favorito mientras que la segunda posición está en plena lucha entre El Salvador y Haití.

Estados Unidos

Cuba

El Salvador

Haití

Grupo B del Premundial Sub-20: México, Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda

El Grupo B puede ser considerado una lucha crítica por los pases tanto al Mundial como a los Juegos Olímpicos. México tendrá la ventaja de la localía, pero tendrá que derrotar a selecciones como Guatemala y Costa Rica.

México

Guatemala

Costa Rica

Antigua y Barbuda

Grupo C del Premundial Sub-20: Honduras, Panamá, Canadá y Jamaica

Este puede ser el más equilibrado con todas las selecciones con amplias posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

Honduras

Panamá

Canadá

Jamaica

Formato de competencia del Premundial: Clasificación al Mundial Sub-20 y Juegos Olímpicos 2028

El sistema del torneo está diseñado para premiar la regularidad y el éxito en momentos críticos. El camino hacia la gloria se divide de la siguiente manera: