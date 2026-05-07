Premundial Sub-20: México conoce sus rivales; va por el Mundial y Olímpicos 2028
La Selección Mexicana conoce sus rivales para el Premundial Sub-20. El Tri busca en casa el pase al Mundial 2027 y el regreso a los Juegos Olímpicos en 2028.
México conoce a sus rivales para el Campeonato Sub-20 de la Concacaf, el torneo donde el país se jugará no solo al mundial de la especialidad del 2027, sino también el regreso a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.
El torneo se realizará en México del 24 de julio al 9 de agosto y reunirá a un total de 12 selecciones.
Los grupos del Sub-20 de Concacaf 2026
Grupo A del Premundial Sub-20: Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití
En este primer sector, Estados Unidos parte como el favorito mientras que la segunda posición está en plena lucha entre El Salvador y Haití.
- Estados Unidos
- Cuba
- El Salvador
- Haití
Grupo B del Premundial Sub-20: México, Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda
El Grupo B puede ser considerado una lucha crítica por los pases tanto al Mundial como a los Juegos Olímpicos. México tendrá la ventaja de la localía, pero tendrá que derrotar a selecciones como Guatemala y Costa Rica.
- México
- Guatemala
- Costa Rica
- Antigua y Barbuda
Grupo C del Premundial Sub-20: Honduras, Panamá, Canadá y Jamaica
Este puede ser el más equilibrado con todas las selecciones con amplias posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.
- Honduras
- Panamá
- Canadá
- Jamaica
Formato de competencia del Premundial: Clasificación al Mundial Sub-20 y Juegos Olímpicos 2028
El sistema del torneo está diseñado para premiar la regularidad y el éxito en momentos críticos. El camino hacia la gloria se divide de la siguiente manera:
- Fase de Grupos: Clasificarán a los cuartos de Final los dos primeros lugares de cada grupo, junto con los dos mejores terceros lugares.
- Boleto al Mundial: Las cuatro selecciones que logren avanzar a las Semifinales obtendrán su pase directo a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, que se celebrará en Azerbaiyán y Uzbekistán.
- Ruta Olímpica: El equipo que logre coronarse campeón del torneo asegurará su participación en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Si lo gana Estados Unidos el subcampeón avanzará dado que el país de las barras y las estrellas tiene asegurado su lugar como país sede.