El 'Piojo' busca revancha en Liga MX: Miguel Herrera ve en Atlante su salvación

El futbol mexicano prepara un regreso histórico para el torneo Apertura 2026. La vuelta de los Potros de Hierro del Atlante a la Liga MX generó un impacto tremendo en la afición, pero el reflector principal apunta directamente al banquillo. Miguel Herrera asumió el cargo como nuevo director técnico azulgrana, y su llegada significa mucho más que un simple contrato laboral. Para el carismático estratega mexicano, esta firma representa el salvavidas de su carrera y la plataforma ideal para sacudirse el peor tropiezo de su trayectoria profesional.

Presentación de Miguel Herrera con Atlante. Foto de X: @Atlante

EL 'PIOJO' BUSCA SANAR SU MAYOR DECEPCIÓN DEPORTIVA

Durante la presentación oficial ante los medios de comunicación, el entrenador lució los colores de la institución con notable emoción. Sin embargo, el 'Piojo' Herrera no ocultó la herida profunda que le dejó su reciente paso por el balompié internacional. Quedar fuera del Mundial 2026 con la selección de Costa Rica significó un golpe durísimo para su prestigio. Él mismo reconoció abiertamente este doloroso episodio frente a las cámaras, catalogándolo como el colapso más grande de su etapa como timonel.

Lejos de esconderse en las excusas, el director técnico decidió tomar al toro por los cuernos. Afirmó que las derrotas forjan el carácter, y encontrar refugio en el "equipo de sus amores" le otorga la energía necesaria para resurgir de las cenizas. La plana mayor del club, conformada por Emilio Escalante, Emilio Escalante Jr. y Jorge Santillana, le demostró un respaldo absoluto para liderar este barco en la primera división.

Además de la llegada del nuevo pastor, el dueño del equipo aprovechó los micrófonos para celebrar el retorno del club a la capital del país. Con profunda gratitud hacia los altos mandos del campeonato, el directivo festejó el acuerdo que les permite jugar nuevamente en el majestuoso Estadio Banorte, un recinto histórico que vio nacer grandes glorias del Atlante y donde prometen competir con total seriedad y garra.

FUERZAS BÁSICAS Y JUVENTUD PARA EL NUEVO PROYECTO AZULGRANA

Con la mente puesta en el arranque del certamen, Miguel Herrera delineó la filosofía que implementará en el terreno de juego. El técnico anhela construir un equipo sumamente dinámico, capaz de enamorar a la tribuna con un estilo espectacular y ofensivo. Pero el gran secreto de su gestión radicará en el impulso vital a las fuerzas básicas.

Miguel Herrera en conferencia de prensa. Mexsport

El líder azulgrana lanzó un mensaje contundente sobre la necesidad de conectar con nuevas generaciones. Consciente de que los seguidores atlantistas más fieles ya son de edad avanzada, el estratega insistió en la urgencia de captar afición joven a través de talento fresco en la cancha. Transformar al club en un semillero competitivo resulta fundamental para garantizar el futuro y la rentabilidad de la franquicia.

El reloj corre rápido y la directiva no pierde un solo segundo. Durante el evento anunciaron que su nuevo centro de entrenamiento avanza a paso firme con un sesenta por ciento de progreso en la obra estructural. A partir de la próxima semana, el cuerpo técnico arrancará de lleno con el análisis de perfiles y la contratación de refuerzos para armar un plantel protagonista. El reto luce monumental, pero el entrenador confía plenamente en que esta mítica escuadra le devolverá la sonrisa que perdió en tierras centroamericanas.