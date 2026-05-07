Atlante apuesta por sus leyendas: Herrera y Vilar, el regreso de los campeones azulgranas

Las esperanzas del Atlante en su vuelta a la primera división de la Liga MX descansan sobre los hombros de dos de sus leyendas con Miguel Herrera como entrenador y Federico Vilar como su principal auxiliar, ambos monarcas con los Potros de Hierro en sus paso como azulgranas.

El club azulgrana cuenta con tres títulos de liga en su historia: 1946-1947, 1992-1993 y Apertura 2007. Herrera y Vilar son protagonistas de dos de esos tres momentos dorados. No es nostalgia, es la memoria activa puesta al servicio de un proyecto.

Miguel Herrera, campeón con Atlante en la temporada 1992-1993. Mexsport

Herrera: de campeón en la cancha al banquillo más exigente

Herrera se ganó como jugador su lugar en la historia del Atlante, al ser parte del plantel que conquistó el segundo título de la franquicia en la primera división; acumuló 125 apariciones con la camiseta azulgrana entre 1991 y 1995. En esa temporada 1992-93, el equipo derrotó al Monterrey con un global de 4-0 en la final. También vistió la playera del Tri en 14 ocasiones y participó en la Copa América de 1993, donde México llegó hasta la final.

Después de colgar los botines, Herrera inició su faceta como entrenador justamente con los Potros de Hierro en 2002. La institución que lo formó también lo estrenó en los banquillos. Desde ahí construyó un palmarés que lo instaló entre los técnicos más importantes de la Liga MX: dos títulos de liga con el América, una Copa MX, un Campeón de Campeones y una Copa Oro con la Selección Mexicana, a la que además llevó al Mundial Brasil 2014.

Su última experiencia antes de regresar al Atlante fue la selección de Costa Rica, de la que fue cesado en noviembre de 2025 tras no lograr la clasificación al Mundial 2026.

Federico Vilar fue el capitán azulgrana en su última gloria en la Liga MX como campeones del Apertura 2007. David Leah

Vilar: el guardián que capitaneó la última gloria azulgrana

Si Herrera representa el título de 1993, Federico Vilar encarna el de 2007. El portero argentino fue clave para la conquista del título de Liga MX en aquel torneo Apertura y la Liga de Campeones de la Concacaf en 2009. En la final contra Pumas, Vilar alzó la copa en su calidad de capitán, tras una trayectoria de diez torneos en los que se consolidó como símbolo del club.

El arquero argentino estuvo siete años con los Potros de Hierro y también representó al Atlante en el Mundial de Clubes de la FIFA 2009. Su vínculo con el club va más allá de los torneos ganados: jugó todos los minutos del Apertura 2007 sin conceder derrota en condición de visitante durante la fase regular, siendo parte de la segunda mejor defensiva.

Después de 17 años de carrera, 13 de ellos en el fútbol mexicano, Vilar se retiró en 2016 con los Xolos de Tijuana, curiosamente, el mismo equipo que Herrera dirigía en aquel entonces, y emprendió su camino en los banquillos. Su incorporación al cuerpo técnico atlantista cierra un círculo que el tiempo había dejado abierto.

El reto por ser protagonista

El Atlante no solo tendrá que adaptarse al ritmo de la Primera División: también deberá definir refuerzos, base mexicana, extranjeros y una estructura que le permita evitar un regreso meramente testimonial. El equipo será local en el Estadio Banorte, espacio que compartirá con América y Cruz Azul.

El proyecto tiene nombre, tiene historia y tiene dos hombres que saben lo que pesa ese escudo cuando se gana. Ahora falta la parte más difícil: demostrar que la memoria también puede ser un plan de futuro.