Netflix acelera su dominio: Transmitirá en exclusiva el primer juego de la NFL en Australia

La ofensiva de Netflix sobre el deporte en vivo suma un nuevo episodio. De acuerdo con reportes de múltiples medios estadunidenses, la plataforma retransmitirá en exclusiva el primer partido de temporada regular de la NFL en Australia, un movimiento que refuerza su presencia en eventos premium y acelera la transformación del consumo deportivo.

El duelo de la Semana 1 enfrentará a los 49ers contra los Rams el jueves 10 de septiembre en el Melbourne Cricket Ground. El inicio está programado a las 18:35 horas, tiempo de la Ciudad de México, tras el ajuste desde las 20:35 horas del Este en Estados Unidos. La producción correría a cargo de NBC.

Ni la liga ni la plataforma hicieron comentarios oficiales.

Netflix amplía su huella en el deporte global

El acuerdo en Australia se integra a la relación vigente entre Netflix y la NFL, que ya incluyó transmisiones exclusivas en Navidad durante las últimas dos temporadas y continuará en diciembre de 2026. En ese mismo bloque, Fox mantendrá un tercer partido en horario estelar.

La estrategia no se limita al futbol americano. En marzo, Netflix emitió el Opening Day de la MLB con el cruce entre los Yankees y los Giants. Ese acuerdo incluye además el Home Run Derby del 14 de julio y el juego en el “Field of Dreams” del 13 de agosto.

El catálogo en vivo de la plataforma también abarca boxeo, artes marciales mixtas y eventos globales como la Copa Mundial Femenina de 2027 y 2031, lo que consolida una oferta que hace pocos años parecía lejana para un servicio nacido en el entretenimiento bajo demanda. La NFL se globaliza y se adapta al streaming

La temporada 2026 contempla nueve partidos internacionales, con nuevas sedes en París y Río de Janeiro, además de escalas en Ciudad de México, Madrid, Múnich y tres encuentros en Londres. Equipos como los Saints, Ravens y los Cowboys forman parte de esta expansión.

En paralelo, la liga proyecta un ligero aumento en partidos con distribución nacional mediante plataformas digitales. La irrupción de Netflix en Australia se suma a posibles movimientos hacia YouTube, mientras ESPN reorganiza su relación con la liga tras recuperar derechos vinculados a NFL Network.

El mensaje es claro. La NFL busca alinearse con los hábitos actuales de consumo y abrir nuevas ventanas de distribución más allá de la televisión tradicional. Aunque la liga sostiene que el 87por ciento de sus partidos sigue disponible en señal abierta, los encuentros exclusivos en streaming requieren suscripción, con excepción de los mercados locales donde se mantienen accesibles por televisión.

El juego en Australia no sólo abre un nuevo territorio para la NFL.