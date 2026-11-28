George Russell terminó con el dominio de Andrea Kimi Antonelli en Qatar y arrebató la pole position al campeón del mundo, no sin antes una dosis de drama en la que el italiano se mostró molesto por la posición en pista que le tocó, lo cual en su opinión le impidió mejorar lo hecho por su coequipero.

Las flechas plateadas aprovecharon su superioridad aerodinámica en curvas rápidas para bloquear la primera fila de salida y con una diferencia notable sobre cualquiera de sus rivales, lo cual hace suponer que el domingo todo estará entre ellos.

En la decisiva Q3, Russell marcó la pauta desde su primer intento al detener el cronómetro en 1m21.695s, sacando casi dos décimas de ventaja sobre Antonelli. Aunque el joven italiano cuestionó salir primero a pista para la ronda definitiva y no logró mejorar su registro.

Detrás de Mercedes, Lando Norris encontró una décima clave en su última vuelta para quedarse con la tercera posición, superando a su compañero en McLaren, Oscar Piastri. Por su parte, Isack Hadjar dio la sorpresa en Red Bull al clasificar quinto y vencer a su coequipero Max Verstappen, quien partirá sexto.

El fin de semana siguió cuesta arriba para Ferrari, que sufrió por falta de agarre. Charles Leclerc apenas rescató el séptimo puesto a más de 1.2 segundos de la pole, mientras el novato Arvid Lindblad (Racing Bulls) se coló octavo para dejar noveno a Lewis Hamilton y décimo a Liam Lawson.

¿Desde qué posición arranca Checo Pérez en el GP de Qatar 2026?

El piloto mexicano Sergio Pérez arrancará desde el último lugar de la parrilla (posición 22) este domingo en Lusail.

El tapatío quedó eliminado en la primera ronda de clasificación junto a su compañero en Cadillac, Valtteri Bottas (21°), confirmando las dificultades de puesta a punto que el equipo estadunidense arrastró desde el viernes.

Además, Pérez carga con una sanción de cinco posiciones en la parrilla derivada de su contacto con Rafael Câmara en el pasado Gran Premio de Las Vegas.