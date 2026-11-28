Mercedes volvió a controlar la tercera práctica libre del Gran Premio de Qatar de la F1 2026 para cerrar así un completo dominio en las rondas previas a la calificación que se realizará al medio día tiempo de México, noche de Lusail.

Los primeros 15 minutos de la sesión solo vieron rodar a los Alpine. El argentino Franco Colapinto colocó el tiempo de referencia de ese momento con una vuelta de 1m25.357s superaba por cuatro décimas a su compañero de equipo, el francés Pierre Galy.

El alto desgaste de las gomas, que ha llevado a la implementación de una regla especial por parte de Pirelli con 27 giros máximos por stint, ha sido superior, con casi 15 giros destruyendo las gomas. Ante este panorama, las escuderías decidieron tardar en tomar el trazado de Lusail.

Cuando el resto del pelotón salió al trazado fue de nuevo un control total de los Mercedes. George Russell marcó la referencia con un tiempo de 1m22.983s, suficiente para superar por 0.017s a su compañero Andrea Kimi Antonelli, quien fue el mejor en las tandas del viernes.

La diferencia del rendimiento de las flechas plateadas fue tan superior que lograron medio segundo de ventaja sobre Oscar Piastri, el mejor del resto. Junto al australiano, solo Max Verstappen quedó por debajo de las seis décimas ubicándose en cuarto.

Solo por un instante, el cuatro veces campeón del mundo de Red Bull, llegó a situarse en la cima, pero eso desapareció cuando los Mercedes montaron un nuevo set de gomas blandas con Antonelli retomando el primer puesto con un registro de 1m22.400s superando a Russell por 0.249s. Verstappen finalizó tercero a medio segundo.

Isack Hadjar, Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri, Arvid Lindblad, Lewis Hamilton y Liam Lawson cerraron los 10 mejores con diferencias entre seis décimas y 1.6 segundos respecto al puntero.

¿Cómo finalizó Checo Pérez la FP3 en Qatar 2026?

El piloto mexicano Sergio Pérez se ubicó en la posición 22 ante las complicaciones que su Cadillac ha exhibido desde la segunda práctica, esto como consecuencia de un cambio en la puesta a punto entre las dos sesiones del viernes.

Checo Pérez cronometró una mejor vuelta de 1m26.906s siendo superado por casi siete décimas por su compañero Valtteri Bottas.