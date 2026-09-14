Indignación en Arabia: Investigan crueles cánticos a Rúben Neves sobre el fallecido Diogo Jota

La Federación Saudí de Futbol (SAFF) y la Saudi Pro League (SPL) han iniciado una investigación tras los polémicos cánticos dirigidos al mediocampista Rúben Neves durante el triunfo por 6-0 del Al-Hilal sobre el Al-Taawoun. Un sector de la afición rival coreó de forma hostil el nombre del fallecido futbolista portugués Diogo Jota con la única intención de provocar al centrocampista luso.

El exdelantero del Liverpool, quien fue compañero de vestidor de Neves tanto en el Wolverhampton de Inglaterra como en la Selección de Portugal, falleció trágicamente en un accidente automovilístico el año pasado.

En un comunicado conjunto, las autoridades del balompié de aquel país reprocharon firmemente la actitud del público asistente. Calificaron el comportamiento como incompatible con los valores fundamentales del deporte y señalaron que resulta inaceptable recurrir a tragedias personales para desestabilizar a un profesional. Asimismo, las directivas del Al-Hilal y del Al-Taawoun emitieron notas oficiales para expresar su total repudio a lo acontecido en las gradas.

La reacción de Rúben Neves y la furia de Cristiano Ronaldo

Durante el trámite del compromiso, Rúben Neves reaccionó a las provocaciones aplaudiendo de forma sarcástica a los hinchas rivales y señalando decididamente hacia el cielo. Al concluir el cotejo, el futbolista portugués mostró su profunda indignación ante los micrófonos de la prensa internacional:

"Espero sinceramente que dichos aficionados no se atrevan a ir a rezar esta noche tras haber hecho algo tan bajo en un estadio de futbol".

​Ruben Neves / Futbolista del Al-Hilal

El suceso motivó la inmediata reacción de su compatriota Cristiano Ronaldo. El capitán de la escuadra nacional portuguesa y estrella del Al-Nassr exigió sanciones ejemplares a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, señalando que se cruzaron de forma definitiva los límites del respeto humano y solicitando la prohibición de por vida de acceso a los recintos deportivos para los responsables identificados en los videos.El lazo que une a Neves con Diogo Jota

Para el actual jugador del Al Hilal, el recuerdo de Jota posee un significado profundamente íntimo: