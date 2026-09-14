Mafia rusa y criptomonedas: El jefe del Comité Olímpico de Polonia va a prisión por megafraude

La crisis institucional en el deporte de Europa del Este ha tocado fondo tras la detención y el inicio del proceso de destitución de Radoslaw Piesiewicz, presidente del Comité Olímpico de Polonia (PKOl). Un tribunal de control dictó tres meses de prisión preventiva para el alto dirigente, acusado formalmente de los delitos de tráfico de influencias, cohecho y favorecimiento de acreedores en el marco de un fraude multimillonario vinculado a la plataforma de criptomonedas Zondacrypto.

Las investigaciones, ejecutadas por la Fiscalía de Katowice, señalan que Piesiewicz habría aceptado millonarios sobornos para adjudicar lucrativos contratos de exclusividad y patrocinio a la mencionada compañía.

El escándalo estalló cuando Zondacrypto pasó a ser el patrocinador principal del PKOl, promoviendo de forma mediática bonos en criptoactivos para los medallistas olímpicos. Tras el colapso financiero de la firma, el quebranto se calcula en 100 millones de euros y afecta a cerca de 30,000 inversores, entre ellos varios atletas de élite que sufrieron el bloqueo total de sus fondos de retiro.El reloj Patek Philippe de 40 mil euros y los nexos con la mafia rusa

Entre las pruebas clave recabadas por los peritos judiciales destaca un reloj de superlujo Patek Philippe valorado en 40,000 euros, el cual fue obsequiado a Piesiewicz por el director general de la empresa, Przemyslaw Kral.

A cambio de la ostentosa pieza, el dirigente olímpico habría prometido interceder ante altos cargos del Gobierno para frenar de forma definitiva las inspecciones regulatorias sobre el exchange. Aunque Piesiewicz sostiene que adquirió la pieza con recursos propios, Kral ha comenzado a colaborar con la justicia en calidad de testigo protegido.

El impacto político de la trama criminal ha sido inmediato:

Denuncia del Primer Ministro: El mandatario polaco, Donald Tusk , denunció presuntos nexos financieros entre la plataforma tecnológica y la mafia rusa, al tiempo que reprochó a la oposición la paralización de las leyes para regular los criptoactivos.

El mandatario polaco, , denunció presuntos nexos financieros entre la plataforma tecnológica y la mafia rusa, al tiempo que reprochó a la oposición la paralización de las leyes para regular los criptoactivos. Familiar implicado: Las ramificaciones del caso salpican a su entorno íntimo. La Fiscalía de Gdansk investiga en paralelo un esquema de financiamiento privado superior a los 1.3 millones de euros que involucra directamente a la esposa del máximo responsable olímpico.

El Comité Olímpico Polaco quedó manchado con estos señalamientos contra su dirigente, algo que lamentaron los mando gubernamentales en el país. Especial

Destitución fulminante en el deporte polaco

Ante el severo menoscabo de la imagen institucional a nivel internacional, el ministro de Deportes, Jakub Rudnicki, tildó públicamente a Piesiewicz de ser una "auténtica vergüenza para el deporte polaco".

Con el respaldo mayoritario de las federaciones nacionales, el comité ejecutivo del PKOl ha activado de emergencia los trámites estatutarios para su destitución inmediata, concluyendo de forma anticipada y humillante su mandato al frente del organismo olímpico.