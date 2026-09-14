Hospital en la NFL: Myles Garrett se opera de urgencia y lidera la plaga de bajas de la Semana 1

El ala defensiva estrella de los Los Angeles Rams, Myles Garrett, encabeza la alarmante lista de figuras de la NFL lesionadas de gravedad durante la semana inaugural. El estelar caza mariscales requerirá una cirugía inmediata en la rodilla que lo enviará de forma obligatoria a la lista de reservas lesionados (IR) por un espacio de al menos cuatro semanas de acción.

Garrett agravó de forma severa su molestia articular durante el encuentro inaugural frente a los San Francisco 49ers realizado en Melbourne, Australia, el pasado jueves. Tras evaluar a fondo su condición física a su regreso a los Estados Unidos, el cuerpo médico de la franquicia angelina determinó realizarle una artroscopía de limpieza.

El jugador, quien se incorporó a Los Angeles tras un agresivo canje con los Cleveland Browns —equipo con el que fue distinguido previamente como Jugador Defensivo del Año—, tuvo un debut oficial sumamente discreto al registrar el primer partido de toda su trayectoria profesional sin tacleadas ni capturas de mariscal de campo.

“Jugué disminuido físicamente y fue la peor versión de mí mismo que he mostrado en el emparrillado. Durante el trámite del partido estuve más enfocado en cuidar la articulación que en las lecturas del rival”.

El origen de esta complicación médica se remonta al campamento de entrenamiento estival, del cual se perdió gran parte debido a una severa inflamación.

El calendario de bajas de los Rams y el costo de Garrett

A raíz de la inminente intervención quirúrgica en la rodilla, la baja forzada de cuatro semanas lo deja completamente descartado para la siguiente seguidilla de compromisos de la liga:

Semana 2: Contra New York Giants

Contra New York Giants Semana 3: Contra Denver Broncos

Contra Denver Broncos Semana 4: Contra Philadelphia Eagles

Contra Philadelphia Eagles Semana 5: Contra Buffalo Bills

Su reaparición oficial está prevista de forma preliminar para las hostilidades de la Semana 6, cuando los Rams reciban en California a los Arizona Cardinals. Esta ausencia trastoca por completo la planificación defensiva de la organización, la cual apostó de forma masiva en el mercado de la entre temporada al adquirir a Garrett en un agresivo traspaso en el que cedieron al dos veces seleccionado al Pro Bowl, Jared Verse, además de múltiples selecciones del draft, incluyendo una codiciada primera ronda de 2027.

Kyler Murray no pudo continuar con los Minnesota Vinkings después de sufrir el domingo un duro golpe que le provocó una conmoción. AFP

La Semana 1 de la NFL quedó marcada por las lesiones

La vuelta a los emparrillados de la NFL dejó a otras superestrellas de la liga con dolencias críticas que ponen en tela de juicio su pronta reincorporación:

Los Patriots pierden a su receptor estrella: A.J. Brown encendió las alarmas en el arranque de la temporada regular al sufrir un esguince de tobillo severo durante su debut oficial con los New England Patriots. El percance aconteció en el tercer cuarto del duelo ante los Seattle Seahawks, obligando al equipo a colocarlo de inmediato en la lista de reservas lesionados. Los reportes médicos de Foxborough indican que estará fuera por al menos seis semanas, un golpe durísimo para el esquema aéreo del joven quarterback Drake Maye.

Conmoción cerebral para Kyler Murray con los Vikings: Otra baja de enorme renombre en la Conferencia Nacional fue la del mariscal de campo de los Minnesota Vikings, Kyler Murray. El habilidoso pasador sufrió una conmoción cerebral al finalizar de forma violenta un acarreo en el primer cuarto del compromiso. Murray apenas pudo comandar 11 jugadas antes de verse obligado a abandonar el campo por el protocolo médico. Estará bajo el estricto control de salud de la NFL hasta recibir el alta médica definitiva, dejando la titularidad temporal en manos del experimentado Carson Wentz.