Cristiano Ronaldo explota por cánticos sobre Diogo Jota contra Rúben Neves: “Esto ya no es futbol”

Durante el partido entre Al Hilal y Al Taawoun, correspondiente a la Liga Profesional Saudí, un grupo de aficionados protagonizó un polémico episodio al lanzar cánticos con el nombre de Diogo Jota dirigidos a Rúben Neves, quien era amigo cercano del futbolista portugués fallecido en julio de 2025 en un accidente automovilístico.

Los hechos ocurrieron durante la goleada de 6-0 del Al Hilal sobre el Al Taawoun, pero la contundente victoria quedó en segundo plano por la conducta de algunos seguidores, quienes utilizaron la memoria de Jota para intentar provocar emocionalmente a Neves durante el encuentro.

El mediocampista portugués no ocultó su molestia. En pleno partido, Neves respondió a los aficionados con un gesto en el que señaló primero sus ojos y posteriormente apuntó hacia el cielo, dejando claro su rechazo a los cánticos y a la manera en que utilizaron el nombre de su amigo.

Tras el encuentro, el jugador del Al Hilal también mostró su indignación por lo sucedido y cuestionó que la memoria de una persona fallecida fuera utilizada como parte de una provocación dentro de un partido de futbol.

Cristiano Ronaldo condena los cánticos contra Rúben Neves

La polémica trascendió al terreno de juego y provocó la reacción de Cristiano Ronaldo, quien condenó públicamente el comportamiento de los aficionados a través de sus redes sociales.

El delantero del Al Nassr consideró que los cánticos contra Neves rebasaron los límites de la rivalidad deportiva y pidió a la Liga Profesional Saudí tomar medidas contundentes contra los responsables.

Cristiano Ronaldo expresó su molestia vía redes sociales Captura de pantalla

Ronaldo incluso planteó que los aficionados involucrados recibieran una sanción de por vida para impedirles nuevamente el acceso a los estadios.

La liga debe tomar acción y castigar este tipo de comportamiento de los fans. Esto ya no es futbol, y tiene que haber límites. A la gente que se comporta así nunca se le debería permitir entrar a un estadio otra vez”, escribió el portugués en respuesta a una publicación de LiveModeTV Portugal en Instagram.

Polémica por los límites de la afición en el futbol

El incidente entre los aficionados del Al Taawoun y Rúben Neves volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los límites de la pasión y la rivalidad dentro de los estadios.

Si bien los cánticos y las provocaciones forman parte de la cultura futbolística, utilizar el fallecimiento de una persona para afectar emocionalmente a un jugador ha generado fuertes críticas.

La reacción de Neves y la condena de Cristiano Ronaldo reflejan el rechazo a este tipo de conductas y reabren la discusión sobre la necesidad de establecer sanciones más severas para evitar que la provocación llegue a límites que trasciendan la competencia deportiva.